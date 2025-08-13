13.08.2025 | 11:28

Пеевски и държавните имоти: Класическо безсмислено популистко изказване за генериране на безпаметни гръмки заглавия

Корупционерът не беше против приватизацията, когато взе Булгартабак и остави хиляди на улицата, когато взе огромен заем от ББР и съсипа КТБ...

Делян Пеевски се бил обявил срещу приватизацията и за закриване на АППК. Класическо безсмислено популистко изказване за генериране на безпаметни гръмки заглавия.

Пеевски не беше срещу приватизацията, когато взе Булгартабак, по официални данни участваше в контрабандни канали през Турция, след което разпродаде активите и остави хиляди на улицата. Не беше против пилеенето на държавен ресурс, когато му дадоха мистериозен заем от ББР и от данъците си платихме за това, което открадна от КТБ. Не беше против продажбата на държавни имоти преди буквално дни, когато гласува с ГЕРБ скандалните промени в закона улеснявайки тази продажба.

Всеки път повтарям, че когато имоти наистина пустеят и ни струват пари за поддръжка, следва или да се продадат, или да се прехвърлят на общините, когато последните имат ясен план и капацитет за използването им. Първото обаче следва да е след анализ и публичност, която в последните два месеца специално за ония 4400 въобще не виждаме извън данните и картите, които аз направих.

За второто – случва се само с удобни за Пеевски и Борисов общини, докато гражданите на други биват „наказвани“, защото са избрали да не бъдат подвластни икономически и контролирани като вот.

Та Пеевски не е против приватизацията. Пеевски говори това, което би звучало добре в националните медии. Въпросът е дали те ще го питат за горните неща или дали въобще биха ги споменали. Как мислите, дали някой журналист от национална медия би се престрашил? Ще разберем днес.