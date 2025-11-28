28.11.2025 | 21:20

Пеевски: Няма да позволя на тропосалите се на жълтите павета да делят хората

АИКБ направиха протеста на ПП-ДБ, фантазира си корупционерът

Председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски се обърна към „Продължаваме промяната – Демократична България“ с думите, че няма да им позволи да делят хората на класи.

В кулоарите на Народното събрание днес Делян Пеевски говори буквално под една минута: „Кой дели на класи хората? Едно трябва да знаят ПП – няма да има класи, всички хора са еднакви. Пазим всички хора, работим за всички хора. Няма да позволя на някой, който се е изтропосал на жълтите павета да дели хората. Трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста.“

Преди него говори съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който заяви, че през Атанас Зафиров Пеевски е „издърпал ушите“ на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по повод решението му да оттегли бюджета. ПП-ДБ предупредиха, че ако бюджетът не бъде изтеглен изцяло и исканията на протестиращите удовлетворени – ще има нови протести.