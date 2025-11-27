Пеевски плаши с всекидневни блокади на парламента

Разгневен от масовия протест вчера, лидерът на ДПС Делян Пеевски заплаши да блокира ежедневно законодателния орган на страната.

„Това, което се случи вчера, нормално ли е?! Искате ли да блокирам парламента всеки ден и да викам долу с моите симпатизанти?! Аз нямам по-малко симпатизанти !“, посочи той.

Пеевски сравни гражданския протест вчера с Народния съд. „Да бъдат бити полицаи? Да бъдат в болници? Това ли е демокрацията – да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани? Връщаме Народния съд ли?!“.

В същото време председателят на партия ДПС не каза нищо за решението на правителството да изтегли републиканския бюджет.

Докато Пеевски обясняваше как депутатите му били притеснявани, стана ясно, че от „Продължаваме промяната“ внасят сигнал в прокуратурата за това, че двама от сътрудниците им – нещатни служители младежи, са били нападнати от депутата от ДПС-НН Хамид Хамид в коридора на парламента след заседанието на бюджетната комисия вчера. Единият бил душен със закачалка, а другият – ударен с юмрук в лицето. Това съобщиха Николай Денков от ПП и единият от нападнатите – Калоян Дървов, пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Оказа се, че сме имали не само емоции, а и агресия вътре в коридорите на Народното събрание. Двама от нашите сътрудници младежи вчера са били нападнати от известен депутат с инициали Х.Х.“, заяви Денков пред журналисти.

Нападнатият Калоян Дървов има медицинско свидетелство, което „показва, че това деяние представлява състав на престъпление от общ характер, лека телесна повреда по хулигански подбуди“.

Пред журналистите Калоян Дървов обясни, че е бил шокиран от агресията, която Хамид Хамид е проявил. „Бяхме аз и още едно момче – също нещатен сътрудник, те вероятно бяха ядосани от това, че ги снимам, не знам. След което Хамид Хамид излезе, взе закачалка и започна да души другото момче, а след това прояви агресия и към мен. Удари ме с юмрук в лицето“, разказа Дървов.