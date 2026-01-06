06.01.2026 | 10:19
Пеевски се стресна след ареста на Мадуро
Тръмп даде отличен пример за силно лидерство, с отстраняването на диктатора, се казва в позиция на санкционирания от САЩ председател на ДПС-Ново начало

Отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро от САЩ очевидно е притеснило пердесдателя на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който е санкциониран от Америка и Великобритания за корупция. С това може да се обясни абсурдната позиция до медити на Пеевски по повод акцията на Вашингтон в Каракас.

Президентът Доналд Тръмп даде отличен пример за лидерство с отстраняването на диктатора Николас Мадуро. Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро“, написаха пиарите на ДПС-Ново начало от името на шефа си.

Американските сили заловиха Мадуро и съпругата му през уикенда, слагайки край на 12-годишното все по-авторитарно управление на левия лидер, когото Вашингтон обвини в управлението на наркокартел и обяви награда от 50 милиона долара за залавянето му. Вчера Мадуро и съпругата му бяха изправени пред съд в САЩ, където той пледира невинен.

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че не е имало договорености с венецуелски власти за залавянето на президент Николас Мадуро.
Ръководителят на Белия дом заяви, че операцията е извършена без съдействие от близкия кръг на Мадуро. Според Тръмп Вашингтон съзнателно е отказал да посредничи на венецуелския елит по този въпрос.

Администрацията на Вашингтон смята, че нови избори във Венецуела няма да има през следващите 30 дни, добави Тръмп в интервюто за NBC. „Първо трябва да възстановим страната. Избори не могат да бъдат проведени. Хората дори няма да могат да гласуват“, каза президентът в отговор на въпроса за провеждане на избори във Венецуела в рамките на един месец. „Не, ще отнеме време. Трябва да излекуваме страната, за да може отново да бъде здрава“, каза Тръмп.

