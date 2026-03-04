04.03.2026 | 9:14

Пенсионирането на Желязков се отлага: ГЕРБ имат ново предложение за подуправител на БНБ

Карина Караиванова е протеже на санкционирания от САЩ Владислав Горанов

Рокада на финалната права. Бившият премиер Росен Желязков няма да е предложението на гуверньора на Българската народна банка за подуправител. Това информира Фокус, като твърди, че се позовава на сигурни източници.

Считаше се, че за поста подуправител на БНБ ще бъде предложен Желязков, но явно планът се е променил в последния момент.

Вместо него Димитър Радев ще предложи Карина Караиванова, сочи информацията.

През 2018 година тя бе председател на Комисията за финансов надзор. Била е заместник-финансов министър през 2012 година.

Карина Караиванова е завършила Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност Икономика. Магистър е по Финанси и банково дело. Има множество специализации в страната и чужбина в областта на икономиката и управлението. По-голяма част от кариерата й на експерт е в Министерство на финансите.

Очаква се днес управителят на БНБ Димитър Радев да внесе предложение с името й вътре в Народното събрание.

Припомняме, че след като Андрей Гюров стана служебен министър-председател, трябва да бъде избран нов подуправител на Българската народна банка на негово място.

Подуправителите се предлагат от управителя на БНБ, след това се избират от Народното събрание. Мандатът е 6 години, като е възможно преизбиране.

Предложението на управителя на БНБ трябва да бъде внесено в Народното събрание, след това да се разгледа в комисия, има изслушване на кандидата и гласуване в зала с обикновено мнозинство.

Карина Карагеоргиева е считана да протеже на бившия финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов, който бе санкциониран за корупция от САЩ. Именно той лобира за назначаването й за председател на КФН.