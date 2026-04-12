12.04.2026 | 13:35

Пепи Еврото – убит или жив с чужда самоличност?

Бившата му жена Любена помогнала на Нотариуса да превземе бизнеса му

Петьо Петров – Пепи Еврото, изчезна на 30 май 2023 г. и оттогава няма следа от него. 3 години по-късно името му още е актуално и постоянно е замесвано в скандали, макар и задочно. Роденият във Враца юрист започва кариерата си като прокурор, после е следовател. Протеже на бившия директор на Националната следствена служба Ангел Александров, който през 80-те години е разследвал Ахмед Доган, а после е един от най-приближените му.

Случайно или не, залезът на Пепи Еврото съвпада с този на Сокола и бившия главен прокурор Иван Гешев. И двамата са любители на чашката, а за средите на магистратите не е тайна, че са били много близки. Пепи Еврото нашумя през 2010 година, когато МВР, ръководено от Цветан Цветанов, го ползва за свидетел по делото срещу Николай Цонев, Тенчо Попов и Петър Сантиров за подкуп. Окичен с микрофони, Петьо Петров трябвало да вземе 20 хиляди евро от Цонев, за да смачка делото му. Тримата подсъдими бяха оправдани, а според съда Пепи Еврото е бил основен подстрекател за предаването на парите, като в същото време е свидетел срещу тях. Заради тази история по-късно Пепи Еврото е освободен от съдебната система и става съдържател на ресторант „Осемте джуджета“.

Дейността му там беше осветена през 2020 година, но само като човек, който може да повлияе на прокурори и съдии за решенията им. Още никой не предполага, че Пепи Еврото има богат набор от компромати и кадрува в съдебната система като с европейската прокурорка Теодора Георгиева, както и че има приятелски отношения с ръководителя на градската прокуратура Емилия Русинова, с която е пътувал в чужбина.

Съдебният лобист е възможно да живее в страна извън ЕС, още през 90-те години той сменя последните три цифри в ЕГН-то си, тъй като е разследван за кражба, а се кандидатира за прокурор

Петьо Петров – Пепи Еврото, се издирва жив или мъртъв в няколко системи и по целия свят, но няма и следа от него, научи „Филтър“ от източници в МВР. В последните две седмици служебното ръководство на МВР се е активирало по въпроса с издирването му заради съмнения, че предшествениците им не са полагали усилия. Оказало се, че редовно се проверяват данни за местонахождението на лобиста в съдебната власт. Турция, Дубай, Сърбия и дори ЮАР са държавите, в които различни слухове пращаха Пепи Еврото в последните 3 години. Още през 2024 година пристига отговор от Дубай, че той не е на тяхна територия. Турските ченгета докладвали същото, а преди седмица пристигна отговор и от Сърбия по информацията, че Еврото е задържан на тяхна територия и се пази от британските служби. Нито една държава от Шенгенското пространство и по света не е засичала бившия следовател на тяхна територия. Затова водещата версия е, че Пепи Еврото е убит или е починал при мистериозни обстоятелства след боледуване няколко месеца след като избяга. Още преди това за него е имало данни, че страда от цироза. Според друга версия обаче той живее спокойно в страна извън ЕС с чужда самоличност.

Пепи Еврото е известен с това, че в началото на 90-те години е бил разследван за кражба, а по-късно сменя последните три цифри в ЕГН-то си, за да може да стане прокурор. Този факт стана известен чак през 2010 година по време на делото срещу Сантиров, Цонев и Попов.

По същия начин ЕГН-то си е сменял и Мартин Божанов-Нотариуса, за да заличи криминалното си минало (за връзката между двамата виж в карето).

Последната следа от Еврото е от началото на август 2023 г. 2 месеца по-рано той избяга заедно с малкото дете, което е от бившата му съпруга Любена Павлова. След това малчуганът мистериозно се върна при майката, която е дала обяснение в полицията и прокуратурата, които не са го прихванали. Пепи Еврото върнал детето с посредници, а не лично. Любена твърдяла, че е говорила с него по телефона. В същото време проверка на „Филтър“ показа, че той не е плащал мобилните си услуги, а НАП е запорирала сериозна сума от активите му заради дългове. Пепи Еврото не е обжалвал, нито е упълномощил адвокат да го представлява, както правят много други бегълци от правосъдието. Освен това Петьо Петров е подсъдим задочно за измама в особено големи размери заради 35-те килограма злато на фамилията Златанови. По делото го представлява служебен адвокат. Процесът е на финал, а доказателствата сочат, че ще бъде осъден на затвор. Показания даде и бившата му съпруга Любена. Тя разказа, че

когато отнесла златото в „Осемте джуджета“, Петров й наредил да го разпредели по следния начин –

1 килограм за прокурора Митко, 5 кг за Иван Гешев, който тогава е заместник главен прокурор, 17 кг за Илия Златанов, който става клиент на Пепи Еврото, защото е във война със сина си Явор. Следата на останалото злато се губи, но се предполага, че е останало за Пепи Еврото като човека, който е уредил връщането му. По делото стана ясно също, че Гешев често е ходил в тайната стаичка на „Осемте джуджета“, където с Петьо Петров пушили пури и се подигравали на различни съдии и прокурори. В същата стаичка е била и Теодора Георгиева години по-рано.

Малко преди Гешев да бъде отстранен от поста, той се обърна срещу стария си приятел и нареди да го разследват. Тогава Еврото беше обявен и за издирване, за да го арестуват, но избяга. След това в жилищата и офисите му бяха извършени претърсвания и изземвания. Тогава са иззети много документи и записи, а съдбата им остава мистерия след отстраняването на Иван Гешев като главен прокурор. „Това са само част от материалите, които е пазил Пепи Еврото. Други са попаднали в частни ръце и дори са предлагани за продажба на кандидати да го наследят като кукловод в съдебната система“, казва източник на „Филтър“, запознат с всички разследвания срещу Пепи Еврото. Той не вярва, че Петров е жив, защото е бил неудобен свидетел на корупция сред магистрати и полицаи, имал и врагове сред влиятелни бизнесмени, които са лежали в ареста, а след това са плащали много пари, за да отпаднат обвиненията им или да ги пуснат от ареста.

Тъкмо тя дала на Мартин Божанов компромати, събирани от Еврото, за да й отмъсти, Петров пуснал в интернет нейни порно клипове

Разстреляният Мартин Божанов-Нотариуса трябвало да наследи Петьо Петров като посредник между съдебната система и арестувани богаташи, които да плащат за свободата си и за оправдателни присъди. Това твърдят пред „Филтър“ магистрати, които са били наясно с отношенията между двамата влиятелни лобисти с различни покровители. Компроматите, събирани от тях, са и основната версия за изчезването на Пепи Еврото през май 2023 година и убийството на Нотариуса през януари 2024.

Еврото е приемал клиенти в ресторант „Осемте джуджета“, за да влияе на дела и кадрови назначения. Осветен е през 2020 година. По това време Мартин Божанов вече действа по същия начин с частния „СС Клуб“, където се влиза с членски карти. Съпругата на Нотариуса е помагала в дейността му и в заведението по същия начин, както и Любена в „Осемте джуджета“. И двете заведения са пазени от полицаи. „По това време Гешев беше в първите си месеци като главен прокурор. Пепи Еврото залязваше и все повече се говореше за Мартин Божанов. Преди това Нотариуса е ходил в „Осемте джуджета“ на отчет при Петьо, но постепенно го измести“, спомня си участник в събитията по онова време.

Това се е случило не без помощта на Любена Павлова, която е станала твърде близка с Нотариуса. През 2022 г. тя и Пепи Еврото се разделят, а Любена става собственик на мезонет. Продавачът е фирмата „Клеманн“ на Мартин Божанов. Сделката е суперизгодна за жилището, а подозренията са, че Любена е дала на новия си любим голяма част от компроматите на застаряващия Петьо Петров. За да й отмъсти, Петров пуснал в интернет нейни порно клипове, снимани в къщата им в „Бояна“, където често им гостували полицаи, прокурори и съдии.

