13.10.2026 | 21:17

Радев, какво искаш, да провалиш Йотова ли?

Лидерът на „Прогресивна България“ огорчи собствените си избиратели

Володимир Зеленски се опита да се намеси в изборите дори в САЩ, за да си осигури послушния и сенилен Джо Байдън. Направиха това и в Унгария. Навсякъде украинските служби активно провеждат атаки, за да си подсигурят удобни управляващи.

Тогава защо Румен Радев не го прецени това обстоятелство по-хладнокръвно днес? Вероятно си е помислил, че така ще омилостиви малоумните ППДБ избиратели. Резултатът е точно обратен. Малоумните избиратели така или иначе ще гласуват за удобен на Зеленски предател.

Но избирателите на Илияна Йотова ще бъдат доста шокирани от набедяването на Русия.

Радев днес огорчи собствените си избиратели. И направи грешен политически ход.

И още една грешка направи.

В коментар мой приятел тук, който е летец, обсъди техническата логика. Управлението на дронове за прецизен удар от руска територия във водите пред България е изключително трудно. Те нямат никакъв интерес да помагат на Украйна в предизвикване на съчувствие. А Украйна има всички технически възможности за такива удари. За тях не представлява проблем да жертват един или два ръждясали кораби, за да имат Андрей Гюров, който да се подпише на празен чек.

Румене, ти добре знаеш техническата логика. И днес жестоко сбърка.

Какво искаш, да провалиш Йотова ли?

Богомил Бонев