13.10.2026 | 21:51

Тръмп изрита от поста американската посланичка в Гърция

Кимбърли Гилфойл е в епицентъра на огромен корупционен скандал, в който е забъркана и България

Посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл подаде оставка на фона на разследване за неправомерно поведение.

Помолихме посланик Гилфойл да подаде оставка. Тя беше чудесен кадър за екипа и ѝ желаем всичко най-добро, заяви и прессекретарят на Белия дом Кейти Закария на брифинг.

Кимбърли Гилфойл е бивша водеща на Fox News, бивша съпруга на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм и бивша годеница на Доналд Тръмп-младши.

През декември 2024 г. президентът Тръмп я номинира за посланик в Гърция, а тя официално пое поста през септември 2025 г.

Миналата седмица източници на NBC разкриха, че Гилфойл е разследвана от службата на Генералния инспектор към Държавния департамент.

The Wall Street Journal публикува разкрития за неправомерното ѝ поведение като посланик, включително твърдения, че се е хвалила с връзките си с гръцки магнати, които са финансирали луксозните ѝ пътувания. А в края на миналата година Гилфойл отиде по боди и прозрачна рокля на прием в Атина за Деня на благодарността.

Ерик Дийтърс, един от спонсорите на кампаниите на Тръмп, обвини Кимбърли Гилфойл, че е поискала да покрие нейна сметка от 100 000 долара към American Express срещу осигуряване на достъп до висши представители на администрацията. Като доказателство за сделката тип „услуга за услуга“ той предостави текстово съобщение с инструкции за скрит превод, въпреки че в крайна сметка не е превел сумата.

Адвокатите на Гилфойл категорично отхвърлиха обвиненията, заявявайки, че парите са били дължими хонорари за нейни участия като лектор — твърдение, което Дийтърс отрича, разказва NBC.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че обмисля уволнението на посланичката, като допълни, че не са доволни от нея.