18.07.2026 | 9:09

Петър Витанов: Пеевски и Борисов са почти на сметището (видео)

Отрязахме достъпа им до публичния ресурс, заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България"

Управляващите отчетоха „успехите“ си в битката с олигархичния модел около два месеца след поемането на властта. Те се състоят в отрязването на ресурсите на модела „Борисов – Пеевски“ и спирането на лобизма в Народното събрание, стана ясно от думите на председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов в интервю за „Панорама“ по БНТ в петък вечерта.

„Ние вече успяваме. Защото отрязахме публичния ресурс от тези, които олицетворяват този модел – Пеевски и Борисов. Те нямат достъп до публичния ресурс вече. Те са буквално в политическата периферия, да не кажа близо до сметището. Така че има реална борба. Арестувани областни координатори на ДПС, свързани с групировките. Арестувани хора от ВиК сектора по Черноморието, също приближени до тези лица. Проверка на имоти. Има реална борба. Нещо повече. 4496 сигнала дават всички ведомства. За злоупотреби в ведомствата. 287 от тях са стигнали до прокуратурата. За злоупотреби в различните министерства, в различните ведомства. Определено се работи. Нещо повече. Ако ми позволите, мога да кажа и това, което все пак успяхме да постигнем. За първ път имаме комфорта да работим в парламент, в който няма лобизъм. Решенията могат да се взимат самостоятелно от една партия и е чисто. Няма токсичност, няма лобизъм. Неща, които представители на другите политически партии с години не можеха да направят“, зяви Витанов.

