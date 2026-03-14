14.03.2026 | 13:42

Петима от „Продължаваме промяната“ ще са водачи на листи на 2 района

Явор Божанков все още под въпрос, заместник на Благомир Коцев повежда във Варна, търси се лицето на столичния 25 МИР

Петима от „Продължаваме промяната“ ще оглавят общите листи с ДБ в по два избирателни района за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Информацията съобщи „Клуб З“.

И на тези избори листите се редят по квоти за формациите в коалицията. Все още не е финално решен въпросът със спорното участие в листите на изключения от ПП Явор Божанков. След раздялата с партията, ДБ бяха готови да го включат в своята квота, но ПП настоява изключени от едната партия лица да не фигурират в общите листи.

Очаква се Асен Василев да води листите в Хасково и в Пловдив. Две листи ще води и бившият премиер Николай Денков – в 23 МИР-София и в Благоевград.

Юристът Мирослав Иванов ще води в Бургас и в Ямбол.

Бившият министър на икономиката Богдан Богданов е начело в Плевен и Монтана.

Депутатът Богомил Петков ще е водач в Габрово и в Силистра.

За Варна водач се очаква да е един от заместниците на кмета Благомир Коцев – Павел Попов.

Водач в Шумен е Айлин Пехливанова – дъщеря на кмета на Хитрино Нурдин Исмаил.

Лидерите

Интересна е подредбата на партийните лидери в листите.

Докато челното място в 23 МИР се пада на ПП, водач в 24 МИР ще е Ивайло Мирчев („Да, България“). Лидерът по преференции в коалицията Божидар Божанов е в в листата на 23 МИР, но едва на пета позиция. Атанас Атанасов от ДСБ ще е втори в 23 МИР след Николай Денков.

Според „решетката“ с квотите 25 МИР трябва да има водач от ПП. Все още той не е финално решен.

В Перник водачът трябва да е от ДСБ. В Русе се очаква да води Надежда Йорданова.

Атанас Славов повежда листата в София-област. В Кърджали начело е Себахтин Гьокче от ПП. Михал Камбарев ще води в Смолян, Радослав Рибарски – в Стара Загора, Илина Мутафчиева – в Търговище, Свилен Трифонов – в Добрич, Искрен Арабаджиев – в Ловеч, Татяна Султанова – в Сливен, допълва „Клуб З“. Във Велико Търново водач е Йордан Терзийски от ПП, в Пазарджик – Ивайло Шотев, в Разград – Джипо Джипов, в Пловдив-област – Йордан Иванов, в Ловеч – Искрен Арабаджиев, а в Кюстендил – Георги Стамов. Водач във Враца е Деница Симеонова, а във Видин – Любен Иванов.