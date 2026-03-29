29.03.2026 | 17:23
Петима пребиха до смърт общински гард в Слънчев бряг
Убийството е станало след бой между две компании в заведение

Служител на общинската служба за охрана и обществен ред в Бургас почина след като бе нападнат от група мъже от село Оризаре тази сутрин в Слънчев бряг.

48-годишният Стефан Денев – Поляка бил с приятели в 05.30 ч. тази сутрин в заведение в хотел „Диамант“ в Слънчев бряг. Неговата компания и тази от Оризаре се спречкали. Охраната на хотела ги разтървала, мъжете били изведени навън.

Едната компания от петима мъже от село Оризаре с такси се отправила към денонощен хранителен обект в района на магазин за хранителни стоки до хотел „Кубан“. Там засекли Стефан Димитров, който вече бил сам и вървял пеша. Отново възникнал скандал и физическо спречкване, като изведнъж 48-годишният мъж паднал на земята и починал.

Тялото му е откарано в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас за аутопсия, която ще се осъществи през утрешния ден, уточни говорителят на полицията Цветелина Рандева.

