01.02.2026 | 8:32

Петков опровергава Радев с „реалните факти“ за „Газпром“ и „Боташ“

„Румен Радев излъга. Без колебание", обяви и бившият председател на парламента от ПП Мирослав Иванов

Политици от „Продължаваме промяната“ (ПП) отхвърлиха вчерашните оправдания на Румен Радев за сделката с „Боташ“. Бившият и.ф. председател на парламента Мирослав Иванов директно обвини експрезидента в лъжа, а Кирил Петков – премиер в периода 2021 – 2022 г., изреди хронологията на събитията.

В „Панорама“ по БНТ навлизащият в партийната политика Радев каза, че редовното правителство прекратило договора с „Газпром“ за една нощ, оставяйки страната без доставки (има предвид кабинета с премиер Петков през 2022 г.). Тогава интерконекторът с Гърция не бил готов, липсвал и азерски газ.

На което Петков контрира в социалните мрежи с дати:

27 април 2022 – Путин едностранно спря доставките на руски газ въпреки валидния договор, защото не се съгласихме на тяхното изнудване да почнем да плащаме в рубли, които да ни се обменят по плаващ валутен курс на Газпромбанк. Изнудване с плаваща цена!

– Путин едностранно спря доставките на руски газ въпреки валидния договор, защото не се съгласихме на тяхното изнудване да почнем да плащаме в рубли, които да ни се обменят по плаващ валутен курс на Газпромбанк. Изнудване с плаваща цена! 1 май 2022 – 4 дни след този факт беше изказването на Румен Радев с епитети по мен и Асен Василев. Нищо общо с никакви сглобки.

– 4 дни след този факт беше изказването на Румен Радев с епитети по мен и Асен Василев. Нищо общо с никакви сглобки. 8 юли 2022 – Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Мицотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с Botas беше подписан през януари 2023.

– Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Мицотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с Botas беше подписан през януари 2023. Август 2022 – След първите две карга през 2022, които доставиха втечнен газ, бяхме договорили още 7 карга, които бяха отказани от новия служебен министър на енергетиката и офертата изтече на 19 август 2022.

„Това са реалните исторически факти с техните дати във връзка с газовите събития през 2022. Успяхме да докажем, че можем без руски газ, без да има риск за българската индустрия и без да се навеждаме пред изнудвания отвън. Горд съм, че не се поддадохме и премахнахме зависимост, която фалшиво плашеше българските граждани с години. А когато премахнеш заложен страх на цяла държава, тя става по-свободна“, коментира Кирил Петков, който миналата година подаде оставка като съпредседател на ПП и като депутат. Той остава в Националния съвет – широкото ръководство, на партията.

Постът на Петков е споделен във фейсбук страницата на „Продължаваме промяната“.

Мирослав Иванов написа от своя страна: „Румен Радев излъга. Без колебание. По един от най-неудобните за него въпроси – договорът с Боташ.“ След което Иванов аргументира подробно позицията си:

Реконтра

По-късно от пресцентъра на президента (2017-2026 г.) Румен Радев изпратиха следната позиция:

Несъстоятелни са твърденията на Кирил Петков, че на 8 юли 2022 г. е открил интерконектора между Гърция и България, тъй като към тази дата строителството на газовата връзка все още не беше завършило както в техническо отношение, така и документално. Газовият интерконектор между България и Гърция беше завършен от служебното правителство на Гълъб Донев и въведен в търговска експлоатация на 1 октомври 2022 г., като на церемонията в София присъстваха председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен, държавни и правителствени ръководители на страните от региона.

Обясненията за прекъсването на договорните отношения с “Газпром” от правителството на Кирил Петков не дават отговор защо други държави членки на ЕС продължават и днес да получават доставки на природен газ по своите договори, за разлика от България.

Кирил Петков може и да е договорил 7 танкера с втечнен природен газ на изключително висока цена, но не и слотове за тяхното разтоварване нито в Гърция, нито в Турция. Това наложи служебното правителство на Гълъб Донев да се справи с наследената енергийна криза и договорки, като осигури през есента на 2022 г. слот за разтоварването на един от тези танкери на терминал на „Боташ“. 670 000 мвтч от тази доставка и до днес продължава да се съхранява от „Боташ“ на договорената от правителството на Кирил Петков цена от 363лв/мвтч или 185.60 евро. Този газ е 6 пъти по-скъп от днешната цена от 32.30 евро/мвтч и е абсолютно непродаваем, като струва на „Булгаргаз“ 243 милиона лева.

Вместо да провокира скандал, доброто поведение изисква Кирил Петков да благодари на “Боташ”, че продължава да съхранява закупения от него скъп и непродаваем газ.

Със своите твърдения политици от „Продължаваме промяната“ се опитват да конструират алтернативни причинно-следствени връзки между събитията от последните години и напълно се разминават с фактите.