25.08.2025 | 12:02

Петлешков в центъра на тлеещ конфликт между Пеевски и Таки около цигарената контрабанда

По заповед на Калин Стоянов МВР е елиминирало потенциален теч на данни към Иван Петлешков преди операцията срещу фабриката в Момково

МВР е елиминирало потенциален теч на данни към Иван Петлешков около година преди операцията срещу фабриката в Момково. Това заявиха пред BIRD, източници, близки до разследването. Калин Стоянов, в качеството си на МВР министър и Лазар Христов в качеството си на директор на дирекция “Вътрешна сигурност” (ДВС) в министерството, тихомълком обезпечават удара по канала за цигари, свързван с Петлешков. Кой знае защо, но министерството се бави и операцията в село Момково, намиращо се до Свиленград, беше реализирана едва в началото на месец юли тази година, след серия предшестващи скандали.

Твърдяната активност по отношение на Иван Петлешков от страна на Калин Стоянов и Лазар Христов е в синхрон с твърденията за тлеещ конфликт между олигарха и санкциониран за корупция по закона Магнитски лидер на ДПС – Ново Начало Делян Пеевски и сочения за престъпен бос Христофорос Аманатидис – Таки. За Стоянов и Христов се счита, че са изключително близки до Пеевски, а Петлешков е сочен за “лейтенант“ на Таки за Пловдив и региона.

Отнет достъп до класифицирана информация

През миналата година Лазар Христов, твърди се по инструкция от Калин Стоянов, отнема достъпа до класифицирана информация на Ива Иванова Иванова – служител в дирекция “Международно оперативно сътрудничество” (ДМОС). Служителите на ДМОС се проверяват за допуска до класифицирана информация от ДВС.

Подозренията и оперативната информация са в посока, че като служител в ДМОС Иванова предупреждава кръга около Иван Петлешков за предстоящи операции по линия на контрабандата. Подозренията се насочват към Иванова заради човека, с когото тя живее на семейни начала – Христо Максимов Николов. Той е и баща на децата й. От публичните регистри става ясно, че Николов развива бизнес в Пловдив, въпреки че живее в София. Пак от регистрите научаваме, че той е бил инспектор-разузнавач в група “Криминална полиция” на Полицейски участък “Люлин” 09 Районно полицейско управление към Столична дирекция “Полиция” и Национална служба “Полиция”-МВР, но е бил дисциплинарно уволнен със заповед № К-347/18.01.2008 г.

Според оперативните данни Христо Максимов Николов е изключително близък до Иван Петлешков „по линия на цигарите“. Факт е, че фирмата му “Прима Про” се намира на един адрес със сдружението “Браво Пловдив”. Последното се счита за политическа платформа, чрез която Петлешков участва активно в дейността на общинския съвет в Пловдив. В сдружението участва Аян Аянов Садъков, брат на Ерол Садъков – бивш зам. кмет на Пловдив. Братята са директни съдружници с Иван Петлешков. На адреса на “Прима про” се намира и “Трафик Секюрити” на Любомир Апостолов Апостолов, който е баща на Александър Апостолов. И двамата са съдружници на Иван Петлешков в “Трафик СОТ” до излизането на бившия БОП-аджия от охранителната компания. Апропо и “Трафик СОТ” е на същия адрес. Сам по себе си този факт едва ли се нуждае от допълнителен коментар.

Освен обективните факти за свързаност между Христо Николов и Иван Петлешков се твърди, че има и друга лична “сюжетна линия”. Според запознати, Николов, Ива Иванова и Калин Стоянов са завършили по едно и също време Академията на МВР. Докато са били във ведомствената „ковачницата за кадри“, между Николов и Стоянов възникнала трайна неприязън, която не затихнала през годините.

Така или иначе, преди около година допускът до класифицирана информация на Ива Иванова е отнет. Твърди се, че акцията в Момково от 9 юли тази година е по инициатива на Великобритания. Тогава ГДБОП разкри впечатляваща по размерите си нелегална фабрика за цигари между Свиленград и Харманли, скрита под кравеферма.

Разкритата нелегална фабрика за цигари

Това вероятно е най-значимата нелегална фабрика за производство на цигари, разкривана от МВР в последните години у нас. Поточните линии за незаконното производство са били разположени в село Момково. Машините са скрити в подземно помещение, вкопано на 4 метра под кравеферма в селото. До незаконния цех се е достигало през прикрит с фураж вход и с помощта на асансьор. Фабриката е оборудвана с агрегати за ток, а също и помещения за спане за служителите с три легла.

На място са намерени 102,754,000 къса цигари на различни марки. Това прави 5,137,700 кутии, или 10,270 мастербокса. Нелегалната продукцията е оценена на 30 милиона лева. Според източници, близки до разследването, продукцията е била разпространявана предимно в Централна и Западна Европа, като цената за мастербокс е варирала между 500 и 1000 евро, според продукцията. Разследващите предполагат, че фабриката е работила не по-малко от 2 години. Странно, но в предприятието не са били заварени работниците, което поражда съмнението, че те са били предупредени.

Фабриката за незаконно производство на цигари е разположена в парцела на кравефермата “Сакар Екстра Милк”.

При операцията беше задържан Димитър Николов Перчемлиев – съсобственик във фермата и снахата му Росица. В последствие двамата бяха пуснати под гаранция от по 6000 лева. Николай Перчемлиев – Къната, син на Димитър и съпруг на Росица беше издирван от МВР почти двадесет дни, преди да се предаде. Той се яви сам пред властите, след като излязъл от болница. На 31 юли Районният съд в Свиленград му определи гаранция от 8000 лв. Прокуратура протестира това решение и гаранцията му беше увеличена на 50 000 лв от окръжния съд в Хасково.

Връзката с Иван Петлешков и предишен опит в контрабандата на цигари

Според медийни публикации, Николай Перчемлиев има предишен опит в контрабандата на цигари. През 2015 г. той е бил арестуван заедно с митничари и граничари за контрабанда на цигари за над 50 милиона лева през ГКПП “Капитан Андреево”. С 40,000 лв. гаранция пък е Христо Цветанов Мотов. Първоначално той беше поставен под домашен арест в Пловдив. Лице със същото име и фамилия – Христо Цветанов Мотов, откриваме в “Интернешънъл Пакинг Къмпани”. Там той е съдружник с Емилиян Ненов Пенев. Пенев е свързано лице е Иван Петлешков през компанията “Филтаб”. Първоначално, през 2021 г., при учредяването на фирмата, двамата са съдружници там. В последствие на 25 юни 2025 г. Петлешков прехвърля дяловете си на Пенев. Фирмата е специализирана в преработката на тютюн.

По информация от източници, близки до разследването, Христо Цветанов Мотов е управлявал камионите, с които са се доставяли филтри за незаконните цигари. Според адвоката на Мотов обаче, “няма доказателства, че подзащитният му е влизал във фабриката. Ходил бил само в мандрата”. Това че е превозвал филтри не било доказателство, защото товарителницата не била за Момково, а от Пловдив за Караджово.

За момента се издирва бизнесменът от Хасково Стойчо Захариев Иванов – предишен собственик на кравефермата, под която беше открита поточната линия за незаконни цигари. Стойчо Захариев се ползва с репутацията на изключително близък до Иван Петлешков. Всъщност близостта между двамата може да се предположи и от връзките, които разкрива Търговския регистър. От там научаваме, че Светла Стойчева, преди с фамилия Иванова, а сега Латинова, дъщеря на Стойчо Захариев Иванов, е придобила “АБТ Комерс” – фирма със заложна къща, от Иван Петлешков.

Издирваният Стойчо има условна присъда

Стойчо Захариев Иванов е сочен за един от най-добрите “цигарджии” в България. На 20.06.2018 г. той и други двама сключват споразумение с Окръжната прокуратура в Хасково, одобрено от съдия Миглена Тянкова, по което се признават за виновни в опит за грабеж. Срещу тях е образувано досъдебно производство № 390/2016 г. по описа на Окръжна прокуратура в Хасково. По-конкретно тримата са се опитали да ограбят от Илия Михайлов, известен като Илко Тигъра машина за производство на цигари марка “Гарант” със сериен номер 901-1968 и свързана към нея машина дистрибутор на тютюн, филтропоставяща машина марка “Hauni” “МАХ III” със сериен номер 5687-1968 и други електроуреди. Всичко на стойност около 100 000 лв. Стойчо Захариев Иванов е наказан с условна присъда от 3 години с изпитателен срок от 4 години. В Хасково е разпространено мнението, че грабежът е бил постановка, а Илко Тигъра участвал в заверата, но тя се провалила, защото техниката имала GPS, собственика й установил, че тя се придвижва и сезирал компетентните институции. Въпросният Илия Михайлов, известен като Илко Тигъра също има известни проблеми с правосъдието – задържан е наскоро във връзка с оранжерия за канабис.

Първоначално, след разкриването на фабриката за цигари в село Момково и задържането на Димитър и Росица Перчемлиеви, директорът на ГДБОП комисар Боян Раев обяви, че продължават да се издирват пет лица, ред които и чуждестранен гражданин. Любопитно е дали чуждестранния гражданин е Вячеслав Бурма. Той вече е разследван за незаконно производство на тютюневи изделия и също е сочен за много близък до Иван Петлешков. По прости сметки МВР издирва поне още трима – двама българи и един чуждестранен гражданин. Макар, че очевидно е свързан с част от задържаните лица и е сочен са криминален бос, очевидно Иван Петлешков не е сред издирваните.

От МВР завиха официално, че се проверява има ли връзка между фабриката в село Момково и цигарите от казуса “Колеги прибирайте се” в Пловдив. По информация, изнесена от Гражданско Движение БОЕЦ, през 2024 г. комисар Мариан Митков, началник на Териториалното звеното за борба с организираната престъпност в Пловдив е упражнявал чадър над контрабандни смени за търговия с цигари и препятствал работата на служителите по канали, които в много висока степен на вероятност са свързани с Иван Петлешков. След скандала от МВР напусна Калин Литов – зам. директор на ГДБОП. В МВР се носи слуха, че между комисар Мариан Митков и подчинените му тогава служители се е стигнало до физическа саморазправа, заради задържаните цигари.

Участието на Иван Петлешков в тази история според МВР е нещо като корупцията в България според политиците – просто неясно усещане, но без конкретни доказателства за съществуването му. А междувременно свързаната с Петлешков “Трафик СОТ” пое от началото на тази година охраната на “Пристанище Варна”, което от времето на социализма е възлова точка за контрабанда. Апропо, именно от “Пристанище Варна” стартира трудовата дейност на Делян Славчев Пеевски и точно оттам минаваше мащабният трафик на цигари на Булгартабак за Турция, оформен като износ за Емиратите.

Димитър Стоянов, bird.bg