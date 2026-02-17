17.02.2026 | 17:45

Петрохангейт: Мъжки играчки за милион

Кой е предоставил близо огромните заеми на Българска Асоциация на Екстремни Спортове и откъде са парите за кемпера не е известно

Внушителни суми са похарчени за превозните средства, с които са разполагали рейнджърите от Петрохан. Проучване на сайта BIRD установи, че голяма част от тях са на името на Българска Асоциация на Екстремни Спортове, която ги придобива и ги дава под наем на НАКЗТ.

Името Българска Асоциация на Екстремни Спортове /БАЕС/ е подвеждащо, също като Национална Асоциация за Контрол на Защитените Територии /НАКЗТ/. Всъщност не става дума за сдружение, а за ООД. Фирмата е основана през 2018 г. от Ивайло Иванов. През 2022 Ивайло Калушев и Николай Златков придобиват дялове в компанията, а през октомври 2025 се вписват като съдружници Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Николай Златков и Пламен Статев – всичките покойници от Петрохан и Околчица.

Първите две години от своето съществуване дружеството не отчита дейност. Нещата се променят след като Калушев придобива хижата в Петрохан през 2020 г. за твърде скромната сума от 96 000 лв. За 2020 г. БАЕС отчита 45 хиляди лева активи – машини, апаратура и съоръжения, а за 2021 г. 56 хиляди лева.

За 2022 г. машините и съоръженията набъбват до 179 хиляди лева и се появява продукция за 23 хиляди лева – общо 211 хиляди лева активи. Сред тях са джип Тойота Хайлукс с екстри за общо 94 000 лв., три мотора за общо 45 000 лв и пейнтбол пушки за 12 500 лв.

Придобивките обаче са на кредит. През 2021 г. фирмата задлъжнява с 88 хиляди лева.

За 2022 дълговете на БАЕС нарастват до 292 хиляди лева. В последния наличен подаден отчет за 2024 г. задълженията са вече за 475 хиляди лева. Заемите не са предоставени от финансови институции.

Джипът и моторите са отдавани в различни периоди от време под наем на НАКЗТ, но приходите от тях са по-скоро скромни. Скромни са и финансите на НАКЗТ, които за целия период на нейното съществуване на надхвърлят 60 хиляди лева.

През октомври миналата година Българска Асоциация на Екстремни Спортове ООД придобива и станалия национално известен луксозен кемпер Мерцедес за близо 250 000 лв. Вероятно този разход и източникът на средствата никога няма да се появят в отчетите на фирмата в Търговския регистър, тъй като просто няма кой да ги подаде. Всички съдружници и управители вече не са между живите. Но е логично да добавим тези 250 000 лв. към вече съществуващите задължения на БАЕС, които за 2024 г. възлизат на 475 хиляди лв.

В изброените дотук сметки не влизат АТВ-та, моторни шейни, електрическите мотори, електрическите моноколела, дроновете, както и оръжията, с които е разполагала НАКЗТ. Ако се добавят и тези активи, съвсем реалистично е цената на техниката, с която е разполагала организацията, да надхвърли сумата от един милион лева.

Кой е предоставил близо половин милион лева заеми на Българска Асоциация на Екстремни Спортове и откъде са парите за кемпера не е известно. До момента се знае, че кметът на София е дарил 80 000 евро за електрически мотори, но не на НАКЗТ, а по сметка на Ивайло Иванов. А близката до групата бизнесдама Саша Безуханова е дарила голяма сума за дрон.