09.04.2026 | 11:52

Писателката Фучеджиева: Дължа извинение на хората, които бяха против еврото. Беше грешка, спекулата е ужасяваща

Велика Полша е със злоти, чехите също са със собствената си валута. Българите решихме да се правим на европейци без да имаме възпитанието и културата на Европа

Два дни разходки и пазаруване из София и дойде време за горчива равносметка. Дължа извинение на хората, които бяха срещу еврото. Не ме интересува дали и кой ще ме нарече “копейка”, свикнала съм на “комунистка”, така че не ми пука, но аз сгреших в преценката си за въвеждането на еврото.

Беше грешка, голяма грешка. Спекулата е ужасяваща

Втората ми майка искала да си купи боровинки от кварталния плодзеленчук, но видяла, че струват 35 евро/кг. Отишла на Женския пазар и си купила от там – 15 евро/кг.

Влязох да си купя вода от един магазин за алкохол, сокове и води между ул. Иван Вазов и Гурко. Малката вода беше 1.56. Погледнах за най-малката вода – и тя беше 1.56 евро. Огледах се наоколо – всички средни и малки води и сокове бяха на тази цена. Ядосах се и не си купих нищо. Не си купувайте от там каквото и да било.

Мега измамници

Вбесена и решена да сравнявам, отидох до магазинчето до Сатирата. Същата вода там беше 0.55 цента. Да не споменаваме директното прехвърляне на 50 лв. примерно в 50 евро за разни услуги.

Няма защо да продължавам. Не ме интересуват измамните тегоби на бизнеса. Бензинът е скочил само с дребни стотинки, което е нищо. Засега. Какво ще стане ако войната се проточи? Цените вече са безобразни. А после? Тук е съвсем малко по-евтино от скъпия квартал в който живее дъщеря ми в Америка.

Вече съм горчиво наясно, че еврото е грешка, защото от 2020 г. държавата се намира в свободно падане

Корупцията е гигантска, народът безмилостен един към друг, изгубил всякакво чувство за общност, реалност, хуманност. Но вече е късно. Аз мога само да се извиня. Бях наивна да смятам, че хората по малките магазинчета, с неголемите бизнеси, няма да са така безскрупулни като големите измамници. Уви, излъгала съм се. Мисля, че от текста ми се разбира, че не обвинявам еврото, а нашите алчни сънародници.

Повтарям – извинението ми беше заради настояването ми за въвеждането на еврото. Сега смятам, че е грешка, защото българите се възползват от това по безобразен начин. Цените ескалират отново след въвеждането. Бяха се поуспокоили преди това. И колкото паднаха цените години след Ковид, толкова ще паднат и сега.

Велика Полша е със злоти, чехите също са със собствената си валута. Българите решихме да се правим на европейци без да имаме възпитанието и културата на Европа. Еврото е и това – възпитание и култура. Затова и вече съжалявам, че беше въведено. България не го заслужава.