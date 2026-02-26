26.02.2026 | 9:50

Плевнелиев: Кабинетът „Гюров“ ще изчегърта ГЕРБ и ДПС в полза на Румен Радев

Мъжът на синоптичката Деси Банова с нова порция конспирации, смешки и измислици

„Отдавна трябваше изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов да подаде оставка и да се оттегли, но не може да стане под политически натиск. Като държавен глава винаги съм вярвал в една вълшебна думичка – мандат. Учуден съм и съм възмутен от толкова много представители, които не разбират вълшебната думичка мандат“. Това заяви президентът на България в периода 2012-2017 година Росен Плевнелиев пред БТВ, повече известен като „мъжът на синоптичката Деси Банова“.

Плевнелиев е притеснен от популизма, който трови демокрацията и за това, че не може да се намери общата гледна точка и доверието за реформите.

Впоследствие бившият държавен глава критикува работата на служебното правителство за ревизия на обществени поръчки. „Олигархията и корупцията възникват на трите каци с мед: обществените поръчки, приватизацията и обществените пари. Когато виждате действия на политическия елит, тези каци с мед да се изсветлят, да станат едни буркани в една витрина, това не е решение, а елементарно политическо действие“, по думите му.

Росен Плевнелиев вижда една много ясно изразена логика в служебния кабинет на Андрей Гюров – как ПП-ДБ се съгласиха служебният кабинет да им бъде пришит. Логиката за създаване на това правителство е, че то ще даде пълен комфорт на новия проект на Румен Радев, атакувайки неговите политически опоненти, изчегъртвайки ГЕРБ и ДПС-Ново начало и давайки МВР на хора, близки до Радев, за да има контрол върху контролирания вот, посочи Плевнелиев.

Според него Румен Радев ще се дистанцира от служебното правителство и ще го критикува, което е много голям електорален бонус за него. „Как така ПП-ДБ се съгласиха на това нещо, знаейки, че всички негативи на това правителство, ще им бъде пришито“, запита Росен Плевнелиев. Той смята, че в действията на правителството стои логиката, че изчегъртването на ГЕРБ и ДПС-Ново начало ще продължи с новото правителство.

Според него ПП-ДБ ще работят с Румен Радев за смяна на Висшия съдебен съвет (ВСС).