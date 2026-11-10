10.11.2026 | 9:55

Невиждан ужас на „Тракия“: Над 10 са загиналите в жестоката верижна катастрофа (видео)

Болницата в Сливен е в готовност да приеме пострадали от катастрофата край Зимница, спрени са плановите операции

Повече от 10 загинали и над 50 ранени при тежките верижни катастрофи на АМ „Тракия“? Такива тревожни данни разпространи във Facebook Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Самата тя изрично уточнява, че информацията е непотвърдена.

„По непотвърдена информация на магистрала „Тракия“ има над 10 загинали и повече от 50 ранени!“, твърди Русинова.

Тя отправя и остри критики за състоянието на пътната инфраструктура, като поставя въпроса за липсата на маркировка и електронни табла за предупреждение на шофьорите.

„Ето до какво води липсата на пътна маркировка и пътни знаци с променящи се съобщения… Безхаберието е пълно!“, заявява експертът.

Към момента посочените от Русинова данни за жертвите и ранените не са потвърдени от компетентните институции.

Припомняме, че тази сутрин няколко тежки верижни катастрофи блокираха АМ „Тракия“ в района на пътен възел „Зимница“ край Ямбол. Първият сигнал е подаден малко след 7:00 часа при 289-ия километър в посока Бургас. Впоследствие са регистрирани и сблъсъци в платното към София.

По първоначална информация в произшествията са участвали десетки превозни средства, включително тежкотоварни автомобили. В района е имало гъста мъгла, която е ограничила сериозно видимостта.

Заради катастрофите движението по магистралата е спряно и в двете посоки, а шофьорите са пренасочени по обходни маршрути. Задействана е и системата BG-Alert с предупреждение за опасната пътна обстановка.

Болницата в Сливен е в готовност да приеме пострадали от катастрофата край Зимница, спрени са плановите операции

Областната болница „Д-р Иван Селимински“ в Сливен е в пълна готовност да приеме пострадали от тежката верижна катастрофа край Зимница, като за целта плановите операции са временно спрени, а към мястото са изпратени линейки, но все още няма транспортирани и приети пострадали.

Поради усложнената пътна обстановка областният управител Михаил Кашеров задейства системата BG-ALERT опасна метеорологична обстановка по магистралата и с призив за ползване на обходни маршрути. Полицията отбива трафика по автомагистрала „Тракия“ при Нова Загора през Сливенските минерални бани по Подбалканския път, като движението се регулира и на пътен възел „Петолъчката“.

На мястото на инцидента вече работи и екип на сливенската пожарна.