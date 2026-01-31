31.01.2026 | 10:34

По света масово цитират мрачно предсказание на Баба Ванга за 2026 г.

Десетки чужди сайтове разпространяват твърдението, че пророчицата е предрекла за 2026 година глобална финансова криза, световна рецесия и дори началото на трета световна война

От началото на годината информационното пространство по света се изпълва с тревожни публикации, в които се преповтаря апокалиптично пророчество, приписвано на българската ясновидка Баба Ванга. Десетки сайтове, предимно в Индия и Пакистан – държави, които заедно приютяват близо една четвърт от населението на планетата – разпространяват твърдението, че пророчицата е предрекла за 2026 година глобална финансова криза, световна рецесия и дори началото на трета световна война. Тревожната вълна обаче далеч не остава затворена в рамките на индийското медийно пространство. Темата вече е намерила място в популярния британски таблоид „Мирър“, в авторитетния южнокорейски „Чосун Дейли“, както и в редица други международни издания. Така новината постепенно прераства в глобален феномен, достигнал вероятно до десетки, ако не и стотици милиони читатели.

Любопитното е, че настоящата медийна буря не се заражда внезапно. Първите публикации започват да се появяват още през ноември-декември 2025 година, но едва с настъпването на новата година разпространението им придобива лавинообразен характер. Това, което първоначално изглежда като маргинална сензационна новина, бързо се трансформира в своеобразно информационно цунами, подхранвано от социалните мрежи, инвестиционни форуми и специализирани финансови платформи.

Произходът на тази истерия към момента остава трудно проследим. Значителна част от сайтовете, които активно разпространяват информацията, са насочени към инвеститори, участници на капиталовите пазари и купувачи на благородни метали. В редица публикации се акцентира върху твърденията, че Баба Ванга е предсказала масово отдръпване от традиционните финансови инструменти – валути и акции – за сметка на рязко покачване на цената на златото. Неслучайно именно този аспект намира особено силен отзвук в източните общества, където златото има не само икономическа, но и дълбоко културна и символична стойност. В Индия например почти няма семейство, което да не притежава физическо злато, най-често под формата на бижута, възприемани едновременно като инвестиция, наследство и социален статус.

Още по-впечатляващ е феноменът на глобалната разпознаваемост на Баба Ванга.

Името на българската пророчица отдавна е надскочило националните граници и се е превърнало в своеобразен културен архетип. В международното медийно пространство то се използва целенасочено – не просто като историческа препратка, а като мощен комуникационен инструмент, който гарантира интерес, кликове и обществена реакция. Репутацията на Ванга като фигура, обгърната от легенди, полуистини и народна памет, превръща всяко приписвано ѝ пророчество в потенциална сензация.

Така днес наблюдаваме не просто разпространение на едно недоказано предсказание, а своеобразен медиен феномен, в който се преплитат страхове от икономическа нестабилност, геополитически напрежения и вечната човешка склонност да се търси смисъл в пророчествата. А съдейки по нарастващия интерес към името на Баба Ванга, изглежда, че нейното присъствие в глобалното информационно пространство няма да избледнее скоро – напротив, вероятно ще продължи да резонира в колективното въображение на света още дълго време.

Ето линкове към някой от публикациите, за да се уверите сами:

Стефан Минчев