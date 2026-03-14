Почина Мари Тере от „Новите съседи“

Испанската телевизия губи една от своите емблематични актриси

Испанската актриса Хема Куерво е починала на 91-годишна възраст. Тя беше една от добре познатите фигури на испанската сцена и телевизия, като за българската публика е известна най-вече с ролята си на Мари Тере в сериала „La que se avecina“, излъчван у нас под името „Новите съседи“.

В продължение на десетилетия Хема Куерво изгражда успешна кариера в театъра, киното и телевизията. Освен в „Новите съседи“, тя участва и в популярния испански сериал Médico de familia, който също ѝ носи широка популярност.

Куерво се утвърждава като една от уважаваните актриси в испанската телевизия, а ролята ѝ в „Новите съседи“ остава сред най-запомнящите се за зрителите.

Към момента не се съобщават подробности за причината за смъртта на актрисата. По информация на испански медии, в телевизионното предаване на водещата Emma García са изразени съболезнования към трите деца на актрисата – Каетана, Фернандо и Наталия.

Новината за кончината на Хема Куерво идва само няколко дни след последната ѝ публикация в социалните мрежи. Тогава актрисата се появи заедно с дъщеря си и отправи послание към младите хора в Испания.

С нейната смърт испанската телевизия губи една от своите емблематични актриси, оставила след себе си десетки роли и дългогодишна кариера на сцената и екрана.