Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Тъжната вест съобщи съпругът ѝ Андрей

Любимата астроложка на бТВ Светлана Тилкова-Алена пое към звездите. Алена почина днес на 70-годишна възраст, съобщи съпругът ѝ Андрей. Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. Тя бе астролог на световно ниво – член е на престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз.

Родена на 26 януари 1955 г. в София. Завършила е 91 Немска езикова гимназия през 1974 г. и след това Висшия икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.

Започва да изучава астрология на 22-годишна възраст.

Най-новите ѝ коледни книги предстои да излязат от печатницата.

Според нея астрологията е средство за духовно осъзнаване и развитие. Чрез нея човек може да разбере своите заложби, кармичните уроци и житейския си път.

В периода между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация по ръководството на духовни учители. При престоя си там получава „духовното“ си име Алена.

Поклон пред светлата й памет!