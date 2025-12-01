01.12.2025 | 10:16

Почина финансистът Емил Хърсев

Той е бил подуправител на БНБ

Почина известният финансист Емил Хърсев. Финансовият експерт и бизнесмен е роден в Димитровград на 19 октомври 1961 г. Доцент е по банково дело в УНСС и собственик на „Хърсев КО“.

Хърсев завършва Немската гимназия в София. След това започва висшето си образование във ВИИ „Карл Маркс“ (днес УНСС), където се дипломира по специалността финанси. Защитава дисертация на тема „Еволюция на парите“ (1990).

Бил е подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ, МБИС в Москва.

Хърсев е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС (от 1996), финансов и инвестиционен консултант и собственик на „Хърсев и КО“.

Емил Хърсев има съпруга на име Юлиана и две деца. И двете му дъщери са в семейния бизнес.