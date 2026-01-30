30.01.2026 | 22:08

Почина Катрин О’Хара – актрисата, изиграла майката на Кевин в „Сам вкъщи“

Тя е починала в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване, съобщава нейният мениджър

Катрин О’Хара – актрисата, изиграла майката на Кевин в „Сам вкъщи“ и известна още с ролите си в „Шитс Крийк“ и „Шампионите на изложбата“, е починала на 71 години, потвърди нейният мениджър пред „Варайъти“.

О’Хара е починала днес в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване.

Актрисата е родена на 4 март 1954 г. в Торонто, Канада, а холивудската ѝ кариера обхваща пет десетилетия, като започва с канадската скеч комедийна поредица „Second City Television“, за която О’Хара печели първата си награда „Еми“.

Актрисата участва още във филми като „Часове по-късно“, „Бийтълджус“ и първите два филма от поредицата „Сам вкъщи“, в които играе майката на героя на Маколи Кълкин – Кевин. О’Хара запази близко приятелство с Кълкин и го почете на церемонията по откриването на звездата му на „Алеята на славата“ през 2023 г., припомня „Варайъти“.

Актрисата озвучава и роли в обичани анимационни филми, включително „Кошмарът преди Коледа“ и „Чикън Литъл“.

О’Хара преживява ренесанс в кариерата си през своите 60 години с ролята на Мойра Роуз – домакиня, изгубила богатството си и принудена да живее в нищета, в ситкома на CBC „Шитс Крийк“. Там тя си партнира с Юджийн и Дан Леви, както и с Ани Мърфи. Именно за „Шитс Крийк“ О’Хара печели втората си награда „Еми“.

Последните роли на О’Хара включват и дългоочакваното продължение „Бийтълджус Бийтълджус“, в което тя се завърна в ролята на Делия Дийтс, както и екшън филма на Apple „Аргайл“.