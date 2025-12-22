22.12.2025 | 19:25

Почина рок звездата Крис Риа (видео)

В края на живота си музикантът страдаше от редица заболявания

В навечерието на празниците си отиде Крис Риа, изпял един от големите коледни хитове на нашето време – Driving Home for Christmas. „С огромна тъга съобщаваме за кончината на нашия скъп Крис“, се посочва в изявление, направено от името на съпругата и двете му деца и разпространено от британските медии. Риа бе на 74 години.

Британският певец и автор на песни съчетаваше блус, поп, соул и софт рок в своите 25 студийни албума, продадени общо в над 30 милиона копия по света. Сред незабравимите му песни са The Road to Hell от едноименния албум, оглавил британските класации; Let’s Dance, The Blue Cafe, Fool (If You Think It’s Over).

Роден е през 1951 г. в Мидълзбро от майка ирландка и баща италианец, има шестима братя и сестри. „Започнах живота си като аутсайдер“, признава по-късно Крис. Като млад се занимава с музика като хоби, докато работи физически труд, включително във фабриката за сладолед на баща си. В крайна сметка се присъединява към група на 22-годишна възраст – Magdalene, в която по-рано е участвал Дейвид Ковърдейл (по-късно присъединил се към Deep Purple). След това се включва за кратко в бандата The Beautiful Losers, но поема по солов път, когато му е предложен договор за запис, и издава дебютния си сингъл So Much Love през 1974 г.

Първият му пробив идва в САЩ, където песента му от 1978 г. Fool (If You Think It’s Over) достига 12-о място в класациите и му носи номинация за „Грами“ за най-добър нов изпълнител. В следващите години той трудно повтаря този успех – сравнявайки музикалната индустрия с „голяма купчина тор“. Все пак албумът Water Sign от 1985 г. постига успех в цяла Европа и донася обрат в кариерата му. Въпреки че стои извън доминиращите по това време тенденции в попмузиката, с Dancing With Strangers от 1987 г. Риа поставя началото на серия от шест албума в британския топ 10, два от които достигат първото място – The Road to Hell (1989) и Auberge (1991).

През март 2008 г. Риа гостува в София за своя първи и единствен концерт в НДК.

В края на живота си музикантът страдаше от редица заболявания. В началото на века е диагностициран с рак на панкреаса и претърпя операция за отстраняване на органа през 2001 г. По-късно развива диабет, а през 2016 г. преживя и инсулт.