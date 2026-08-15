15.08.2026 | 19:09

Почина създателката на Нов симфоничен оркестър Юлия Христова

Поклон пред паметта ѝ!

Почина Юлия Христова, основателката на Нов симфоничен оркестър. За това съобщиха колегите ѝ от оркестъра.

Юлия Христова завършва Музикалната академия в София със специалност „Музикознание и музикална критика” и 15 г. работи като музикален критик.

През 1990 г. основава концертна къща, а няколко месеца по-късно и Нов симфоничен оркестър – София.

За 24-те години на своето съществуване Нов симфоничен оркестър създава свой собствен културен модел и свое общество от приятели, посветени в живота на уникалната за България културна институция.

Юлия Христова утвърждава своя уникална система за работа с младите музиканти и за организацията и финансирането на оркестъра.

“Ние работехме за съзидание, а не за оцеляване” – казва създателката на оркестъра Юлия Христова.

По нейна идея Нов симфоничен оркестър е едновременно школа и институция, която събира под крилото си млади и талантливи български музиканти, без опит на концертната сцена, но с желание да работят и да се усъвършенстват.

До днес в оркестъра са свирили повече от 800 музиканти, чиято средна възраст е 25-27 години. Музиканти от школата Нов симфоничен оркестър работят в най-големите български оркестри и оперни театри, в оркестри в САЩ, Латинска Америка, Южна Африка, Западна и Централна Европа.

“Крайната цел на нашата работа не е концертът, а любовта към процеса „правене на музика“ – казва Юлия Христова.

Поклон пред паметта ѝ!