04.09.2026 | 11:57

Почина страховит висаджия, дясна ръка на Васил Илиев

Иво Гела е бил намерен мъртъв в в родната му морска столица

Починал е един от легендарните висаджии – Иво Иванов, известен с прякора Гела, съобщиха варненски медии. Първо се разбира, че е бил намерен мъртъв в в родната му морска столица. После беше уточнено, че Иво Гела е починал в Боровец.

Днес е бил намерен в хотел. Не е отварял, вратата е била разбита и е намерен предал Богу дух. Следи от насилие не са открити.

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При първоначалния оглед на тленните му останки не са установени видими следи от насилие. Към момента няма данни Иво Иванов да е страдал от тежко заболяване, което да е било причина за смъртта му. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около кончината му.

Иво Гела е сред известните имена, свързвани с криминалния контингент по Черноморието. През годините той е сочен като ръководител на мащабна престъпна група, действала във Варна и Добрич,. Смята се за дясна ръка на Васил Илиев по морето. След убийството на основателя на ВИС обаче не мели брашно с брат му Георги. Иво Гела започва свой „бизнес“.

През април 2015 г. ГДБОП проведе мащабна специализирана операция срещу престъпна група, за която разследващите твърдят, че е била ръководена от мутрата.

На членовете на групата са повдигнати обвинения за тежки престъпления, сред които рекет, отвличания, побои, разпространение на наркотични вещества и поръчкови убийства. Според данните по разследването от бизнеса са били изисквани и т.нар. „такси спокойствие“, достигащи до 100 000 евро.

По време на акцията Иво Иванов успява да се укрие и е обявен за издирване. По-късно, според информация от разследването, той се е намирал и лекувал в чужбина.

През 2017 г. Специализираната прокуратура внася обвинителен акт срещу част от задържаните членове на групата. Материалите, свързани с Иво Иванов, са отделени в отделно производство заради отсъствието му и укриването му от органите на реда.

Иво Гела води живот, изпълнен с рискове, конфликти и драматични ситуации, а името му години наред присъства в публикации, свързани с криминалния свят по Черноморието.