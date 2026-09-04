Почина страховит висаджия, дясна ръка на Васил Илиев

Починал е един от легендарните висаджии – Иво Иванов, известен с прякора Гела, съобщиха варненски медии. Първо се разбира, че е бил намерен мъртъв в в родната му морска столица. После беше уточнено, че Иво Гела е починал в Боровец.
Днес е бил намерен в хотел. Не е отварял, вратата е била разбита и е намерен предал Богу дух. Следи от насилие не са открити.
При първоначалния оглед на тленните му останки не са установени видими следи от насилие. Към момента няма данни Иво Иванов да е страдал от тежко заболяване, което да е било причина за смъртта му. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около кончината му.
Иво Гела е сред известните имена, свързвани с криминалния контингент по Черноморието. През годините той е сочен като ръководител на мащабна престъпна група, действала във Варна и Добрич,. Смята се за дясна ръка на Васил Илиев по морето. След убийството на основателя на ВИС обаче не мели брашно с брат му Георги. Иво Гела започва свой „бизнес“.
През април 2015 г. ГДБОП проведе мащабна специализирана операция срещу престъпна група, за която разследващите твърдят, че е била ръководена от мутрата.
На членовете на групата са повдигнати обвинения за тежки престъпления, сред които рекет, отвличания, побои, разпространение на наркотични вещества и поръчкови убийства. Според данните по разследването от бизнеса са били изисквани и т.нар. „такси спокойствие“, достигащи до 100 000 евро.
По време на акцията Иво Иванов успява да се укрие и е обявен за издирване. По-късно, според информация от разследването, той се е намирал и лекувал в чужбина.
През 2017 г. Специализираната прокуратура внася обвинителен акт срещу част от задържаните членове на групата. Материалите, свързани с Иво Иванов, са отделени в отделно производство заради отсъствието му и укриването му от органите на реда.
Иво Гела води живот, изпълнен с рискове, конфликти и драматични ситуации, а името му години наред присъства в публикации, свързани с криминалния свят по Черноморието.
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