26.08.2025 | 12:36

Почна се: Бившият кмет на Средец Иван Жабов напуска ГЕРБ, става съветник от ДПС – Ново начало

Амбициите му са да стане председател на Общинския съвет

Бившият кмет на ГЕРБ в Средец Иван Жабов, който управлява общината три мандата, подкрепен от партията на Бойко Борисов, утре ще хвърли политическата бомба. На редовната сесия, която ще започне в 9:30 часа той ще обяви, че напуска групата на ГЕРБ и ще представлява ДПС Ново начало.

По информация на местните издания Флагман.бг и „Черноморски фар“ Жабов вече е подал заявление в Общинския съвет, а макар и формално да не го е направил, същото се очаква да направи и култовият местен общинар Лало Гюров, който е много близък до екскмета Жабов.

Добре запознати с динамичните политически процеси в Средец анонсираха, че ако не утре, то до следващата сесия през септември ще има още двама общински съветници, които ще се присъединят към групата на ДПС Ново начало.

Това са Красимира Георгиева от ГЕРБ и д-р Георги Георгиев, също избран с листата на ГЕРБ. По този начин първата политическа сила в общината се очертава да остане само с председателя Динко Цъцаров и Стоянка Кисьова.

Преструктурирането почти сигурно ще доведе и до „свалянето“ на председателя на ОбС Средец Динко Цъцаров, който е и местен лидер на ГЕРБ, а също така и потенциален кандидат-кмет на партията след две години.

Амбиция за поста му в ОбС има самият Жабов, разкриха наши източници, но предвид сложните отношения в местния парламент, не е изключено да се стигне до друго по-приемливо предложение – на политолога Станислав Бъчваров, който изглежда консенсусен и по-логичен избор от Иван Жабов.

Интересна подробност е, че на последните парламентарни избори ДПС Ново начало записа впечатляващ резултат в Средец – над 20 % и втора политическа сила, което бе изненадващо, защото до този момент гласовете за ДПС бяха драматично по-малко. Не е ясно дали още тогава Жабов и екипа му не са работили за тази листа.

Флагман.бг припомня, че само преди ден стана ясно, че ДПС Ново начало ще имат съветник и в Бургас. Това е Шерафет Мехмед, който досега бе част от фракцията на Ахмед Доган, но вече е подал заявление за членство в Ново начало. Засега хората на Доган запазват единствено съветниците си в Айтос.