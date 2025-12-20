20.12.2025 | 19:14

Подкупи и заплахи в нови скандални съобщения: ДПС предлага до 15 000 лв. на инфлуенсъри, за да мълчат

Предложенията, които редица публични личности са получили, са изпратени от профил на "Аделл груп" в социалните мрежи

Комуникационната война се разгаря. Много инфлуенсъри са получили идентични предложения за високо заплащане срещу мълчание по темата с протестите. И даже по-високо, ако „говорят за положителни неща, които са се случвали през годината“. Това написа комуникационният експерт Любомир Аламанов.

Предложенията, които редица публични личности са получили, са изпратени от предполагаем профил на „Аделл груп“ в социалните мрежи. Справка в Търговския регистър показва, че през 2013 година Велислава Кръстева е прехвърлила свой дял в компанията на Лозан Лозанов, оттогава той е едноличен собственик на фирмата. Кръстева е пиарът на Делян Пеевски.

„Привет, работим с много сериозни хора и искам да видя дали сте отворени за сътрудничество и колаборация. Търсим инфлуенсъри, които имат силна политическа позиция, бихме искали да коментираме тази позиция и да видим дали можем да смекчим тона? Отворени ли сте за разговори, предлагаме изключително високо заплащане и то не за постове, а точно обратното“, гласи въпросното съобщение.

Според Аламанов има вариант това да е истинско проучване на нагласите на съответните инфлуенсъри, да е фейк предложение, с цел да се накарат инфлуенсърите да отговорят и да ги хванат в „противоречие“, или да е шега от някого, който иска да си направи съдържание за месеци наред. „Засега мнозина отказват, като някои публикуват разговорите. Не е ясно дали има инфлуенсъри, които са приели. По постовете им ще се познае“, пише Аламанов.

„Не сме за продан“

„Благодаря за щедрото предложение да ми заплатите, за да не отразявам протестите или да ги отразявам по-скромно. Но нито аз, нито моите сънародници, с които сме на площада, нито нашата държава, са за продан. Още веднъж благодаря, пробвайте някъде другаде, и помнете: „Не на омразата!““, заяви в свое видео Буков.

Той публикува чата с профила, предлагащ пари срещу мълчание. От него става ясно, че след като Буков не реагирал на офертата, започнали заплахи.

„Абе младеж, ти за кой се помисли, ще ти замине и кариерата, и участията по театрите. Само гледай, отворко. Как ще останеш без работа през новата година“, пише в заплашителното съобщение.

До 15 000 лв в криптовалута за мълчание или публикации по скрипт

За схемата разказа и Александър Николов, кулинарен критик и водещ на подкаст, известен с канала си Alexander Vlog. „Опитаха се да ме купят или компроментират“, заяви той. И публикува своята комуникация с мистериозния профил, който обаче настоял за анонимност.

Авторите на офертата пишат, че предлагат „спонсорство за една по-позитивна кампания от тази, която се води“.

„Има две опции – едната е да смекчите тона и да не отразявате нищо, другата е да ви дадем скрипт, по който да публикувате някои материали. При втория вариант плащаме доста по-високо, можем да ви платим и в крипто, даже предпочитаме“, пише в офертата.

Възнаграждението е на месечна база и зависи от броя последователи. „Средно по 1000 лв. на месец за 10 000 последователя, но истински, проверяваме демографски. Във вашият случай ще бъдат по 5000 – 6000 лв, като ако публикувате и няколко поста, може да се споразумеем до 15 000. Може да поствате нещо за Коледа, но не за обстановката, много е негативна“, пише още в съобщението.

Авторите на офертата уточняват, че ангажиментът е за няколко месеца, а тарифата скача, ако се публикуват информации за „позитивни неща в изминалата година“.

„Ваши колеги, които са ни довели и препоръчали други колеги, правят по 30 000 – 40 000 само с тишина“, обявяват инициаторите на схемата.

Според Николов това по-скоро е опит инфлуенсъри като него да бъдат дискредитирани като тези разговори се използват за изнудване или уличаване в неискреност. „Ако зад това нещо стоят реални хора, това е долно и гнусно“, коментира той.

И завърши с призив към колегите си: „Не позволявайте подобни фейк профили, ботове, реални хора, фирми, организации, политически партии, да ви купуват, да ви затварят устите и да ви взимат свободата“.