19.10.2026 | 15:53

Подпалвачите на антените на Starlink край София са избягали в чужбина

Прокуратурата е поискала издаването на европейски заповеди за арест на двамата етнически турци

Двамата млади мъже, обвинени за палежа на антени от сателитната система Starlink край София, са напуснали България и местонахождението им не е известно на властите. Прокуратурата е поискала издаването на европейски заповеди за арест, по които Софийският градски съд трябва да се произнесе.

Заподозрените са на 20 и 21 г. и притежават германски паспорти, но не са етнически германци. Двамата турци са влезли законно в страната през граничния пункт Кулата, съобщи сайтът „Булевард България“.

Палежът е извършен през нощта на 9 срещу 10 октомври в охраняван обект в района на село Плана, където се намира критична инфраструктура, свързана със сателитната система на SpaceX. При атаката са унищожени 11 от общо 18 високочестотни антени. На разпространените кадри от охранителните камери се виждат двама души с маски.

МВР не съобщи за инцидента в продължение на няколко дни. Информация за него дойде от лидера на „Да, България“ Ивайло Мирчев на 12 октомври, след което темата беше поставена и в парламента.

Преди дни и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов каза, че има заподозрени за палежа. Не се съобщава нищо по отношение на мотива за престъплението.

Антените са част от наземната инфраструктура за комуникация със сателитната мрежа Starlink на Илон Мъск. Системата има значение и за комуникациите във войната в Украйна.

Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи в парламента, че са предприети допълнителни мерки за охрана на подобни обекти, въпреки че отговорността за тях е на собствениците им.

Инциденти с инфраструктурата на Starlink имаше и в Полша. Двама турски граждани бяха заподозрени за извършване на палеж на станция в село Воля-Кробовска. По–късно те бяха задържани на територията на Германия.

Преди ден беше направен опит за палеж в обект на Starlink в Литва. Литовският премиер Миндаугас Синкевичус обяви, че най-вероятно Русия стои зад опита за палеж на литовско предприятие, в което се съхранява оборудване за спътникова комуникация Starlink.