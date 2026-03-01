01.03.2026 | 18:25

Вътрешният министър е сменил светкавично 23 от 28-те областни директори

Предстои чистка и на началници на полицейски управления

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев успя да смени светкавично 23-ма от всички 28 областни директори. Това се разбра от участие на МВР-шефа в „На Фокус“ по Нова тв.

До този момент нямаше никаква официални информация колко точно директори са освободени. Имаше само изявления на вътрешния министър, че сменените ще са повече от 5. Смените са започнали в четвъртък и за три дни са сменени 80 на сто от директорите.

Полуофициално стана ясно, че сред тях са шефовете на областните дирекции в Разград, Търговище, Велико Търново и Габрово. В Разград поста зае Петър Ванев, в Търговище е назначен Мариан Михайлов, в Габрово – Георги Георгиев, а във Велико Търново – бившият началник на Районното управление на МВР в Горна Оряховица Мариян Лонгинов.

Очакваше се да бъдат сменени и директорите на Бургас, Перник, Кюстендил и Благоевград. Появиха се информации, че те са били уведомени още в четвъртък, че ги освобождават. Привикани бяха и директорите на Кърджали, Монтана, Враца.

Неофициално бе обявено, че директорите на областната дирекция в София и този във Враца също са преназначен, но все още не е ясно кой ще заеме длъжностите им. Това са двете дирекции, които разследват случаите в Петрохан и край Околчица.

Сега всъщност въпросът е не кой е махнат, а кой е останал.

Появиха се информации, че не малка част от новите директори са от времето на Бойко Рашков като вътрешен министър. Двама от тримата зам. министри на вътрешните работи също са от негово време – Калоян Калоянов беше директор на МВР в Бургас, а Калоян Милтенов беше шеф на СДВР.