18.12.2025 | 20:23

Пореден мащабен протест срещу Бюджет 2026: Не храни прасето с твоите пари (видео)

В София излязоха десетки хиляди, към тях са присъединиха и протестиращи срещу Борислав Сарафов

Хилядно множество се събра отново в центъра на София на протеста, организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“ под името #НеХраниПрасетоСТвоитеПари“. Основният мотив, който изтъкват от формацията, е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

Другият протест бе организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“ под мотото „СарафOFF“. Недоволните от завладяното правосъдие се събраха пред Съдебната палата, а след 19 часа се присъединиха към протестиращите пред парламента.

Протестиращите са в пространството между сградите на президентството и БНБ. Има полицейско присъствие около цялата сграда на Народното събрание, както и пред Министерския съвет. Затворено е движението по бул. „Цар Освободител“.

Изградена е сцена с видео стена пред фонтана на президентството, както и още една – пред Министерския съвет. Излъчват се кадри от миналите протести, както и от изказвания на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, председателя на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски, депутата от „Има такъв народ“ Тошко Йорданов, както и различни инфлуенсъри. С лазер върху сградите на Народното събрание и на Министерския съвет е изписано: „За гласуване с машини“, „Не храни прасето“, „Сарафов вън“, „Славчев вън“.

Гражданите призовават за провеждането на честни и свободни избори, и това е най-често чуваният призив. „Обща кауза трябва да бъде правова държава България“, заяви водещата от трибуната в началото на митинга.

Най-често срещаните плакати са именно с искания „За честни и свободни избори“. Те са много повече от плакатите с лозунги срещу Делян Пеевски. Най-любопитен бе един Дядо Коледа с надпис: „Нотариусът ми взе джуджетата“, с който някои от протестиращите се снимаха за спомен.

На сградата на парламента със светлини се изписва: „Не храни прасето“, „Мафията вън“, „Голямото Д да се страхува от вас“, „Сарафов вън“, „Славчев вън“ и др.

Протестът роди и нов химн: „Когато падне Пеевски ще бъдем заедно отгоре и ще го тикнем в затвор“.

„Връщане на машинния вот такъв, какъвто беше. Машините не трябва да бъдат принтери“, за това призоваха от „Младежи за Промяната“.

„Славчев, вън! Сарафов, вън!“, заяви Велислав Величков от Гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“ и също призова за промяна в Изборния кодекс и 100% машинно гласуване. „Подали ли са оставка Пеевски и Борисов от съдебната власт? А трябва ли да подадат?“, попита той. Протестиращите граждани скандираха: „Да!“.

На протеста присъстват и част от лидерите на ПП-ДБ. Сред тях са Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Николай Денков. Сред протестиращите бе забелязан и лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев.

Симеон заяви, че протестира за разграждане на корупционния модел на управление в България, който е установен у нас след 9 септември 1944 г. „Много е важно да протестираме до дупка, докато не разкараме това комунистически и корупционно управление“, каза той. Протестиращият носи европейски знаме, за да покаже, че протестът е проевропейски и няма да позволи президентът Румен Радев да се възползва от техния успех. „Ако Радев иска да яхва този протест, той като минимум трябва да заеме ясни проевропейски позиции или да стои настрана“, каза пред БГНЕС Симеон.

Студентът по политология Андрей Димитров отбеляза, че правителството подаде оставка, но „не си мислете, че войната е спечелена“. „Въпреки нашите различия, ние в този момент сме обединени с една цел – по-справедлива България. Битката тепърва започва, защото трябва да си отвоюваме страната и да осигурим максимално честни избори, за да може да имаме бъдеще в България“, каза той и подчерта, че въпреки различията, трябва да докажат на управляващите, че са заедно и заедно ще победят.

До протеста се стигна, след като малко преди 10:00 ч. вчера стана ясно, че парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавния бюджет за 2026 г. Малко по-късно от ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ заявиха, че ще подкрепят само и единствено закона за удължителния бюджет, а при възобновяването на заседанието депутатите прегласуваха и отхвърлиха предложението за включване в дневния ред на законопроекта за бюджета на НЗОК и на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. По-късно парламентът прие на второ четене удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати с годишната инфлация към 31 декември 2025 г. Управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет, каза Асен Василев вчера и призова за протеста днес, а след като депутатите отхвърлиха предложението да обсъдят бюджета, Ивайло Мирчев от ПП-ДБ заяви, че „очевидно управляващата коалиция се уплаши от протеста и гласува в обратна посока“.