25.10.2026 | 9:57

Порно актрисата Диана Габровска скочи на Соня Колтуклиева след скандала с НСО: Театрална постановка!

Габровска заподозря опит за отклоняване на общественото внимание и направи паралел със собствения си скандал по време на местните избори през 2019 г.

Диана Габровска се намеси с остър коментар в скандала между журналистката Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана (НСО). Тя определи случилото се като „театрална постановка в пристъп на безпомощност“ и постави под съмнение мотивите зад разразилата се обществена буря.

Повод за реакцията ѝ станаха разпространените кадри, на които се вижда как Колтуклиева отваря вратата на автомобил, в който се намира председателят на Народното събрание Михаела Доцова. След това служител на НСО избутва журналистката, която пада на земята.

Инцидентът предизвика проверки и разследване, а охранителят беше изведен с белезници след разпит във Военно-окръжната прокуратура.

В публикация в социалните мрежи Габровска изрази подозрение, че случаят се използва за отвличане на общественото внимание от други теми.

„Колко умело създават сензация, знаем кой, за да отклонят вниманието на цялото общество от съществения проблем, както винаги по време на избори!!!“, написа тя. И добави, че според нея напрежението около други събития, включително арести, е създало необходимост от нова тема, която да привлече вниманието.

Габровска обаче не уточни кои арести има предвид и не представи доказателства, че инцидентът е бил предварително организиран.

В коментара си тя постави под въпрос и независимостта на Соня Колтуклиева.

„Всеизвестен факт е къде е журналистката госпожата и кои интереси обслужва и със сигурност не е останала необезпечена за цирка!“, твърди тя. И направи паралел между настоящия случай и собствените си преживявания, когато участва в местните избори през 2019 г. и се оказа в центъра на публичен скандал.

„Играли сме го това хоро много пъти, да не кажем редовно на избори и лично аз през 2019 г.“, написа тя.

„Хора, събудете се и разсъждавайте, не се оставяйте да ви манипулират толкова просто с любезното съдействие на медии!“, заяви Габровска.