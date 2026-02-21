21.02.2026 | 20:09

Последната не много „голяма“ загадка: Румен Радев vs. БСП

Състезателите още не са облекли униформите си, социолозите им предсказват резултатите от мача, това е пародия на социология!

Маските паднаха.

Театралните „консултации“ при президентката се изчерпаха с безплатен сериал по БНТ, засенчен от сериала „НПО-Петрохан в сглобка с държавата“

Всъщност и едното, и другото представление разкриват „новите дрехи на краля“ не по прекрасната приказка на Андерсен, а по дрипавата българска демократична партийна диктатура.

Поредното „служебно“ правителство като структура и като състав е илюстрация на факта, че случайници и партийни мумии нямат място в държавата. Но ги уреждат – с нелепата „домова книга“.

Няма как един човек с костюм и без убедителна държавническа история, събрал около себе си сума от несъвместимости и несъбираемости, някои от тях – щастливо забравени в миналото, да „произведат“ убедителни резултати и честни избори.

Има поне три причини, поради които „честни“ избори при „пазарна демокрация“ няма да има никога.

Първо, силно концентрираните групи по интереси са по-ефективни от дифузните групи в политиката. Нарастващата концентрация на богатство в рамките на олигархията увеличава политическите „инвестиции“ на тази класа и нейната власт. И ГЕРБ-СДС, и ДПС-НН, та даже и БСП-ОЛ се захранват от мощни „инвеститори“ (не само като средства, но и като влияние), които след следващата сглобка получават по-висока „възвращаемост на инвестициите“.

Второ, най-влиятелните олигарси обикновено си закупуват собствени медийни платформи или си напазаруват собственици на медии, което не могат да си го позволят конкурентни политически сили. Парите печелят и на политическия пазар.

Трето, олигарсите не само купуват медии и плащат на електорални нищожества, продаващи се за по 100-200 евро но и налагат правила и закони чрез своите подставени лица в НС и МС. Няма купен политически кандидат, който да предложи да се „пипнат данъците“, т. е. да се въведе прогресивно облагане на най-богатите.

„Политическият пазар“, най-точно казано, отдавна е монополизиран и функционира като картел чрез „сглобки“ по интереси.

Ефектите от поредното неефективно за обществеността служебно правителство са лесно предсказуеми.

Гюров влезе в политиката и ще излезе скоропостижно завинаги от нея, той загуби за един ден – чрез състава на кабинета си – всякакви акции за своето политическо бъдеще.

ПП-ДБ и техните НПО също губят „тегло“ в очите на електората, въпреки мощното им навлизане в основните медии.

Всички политически партии се „обогатяват“ скоростно с млади и освежени физиономии, понеже това е единственият необязден електорат.

Всички парламентарно представени партии по време на предизборната кампания ще се възползват от това, което си уредиха – държавата да ги вози за сметка на избирателите насам-натам, да им урежда срещи и трапези, да си получават високите доходи и да блаженстват.

Остава последната загадка скоро да се разреши: Радев с или против БСП.

Защо въобще има такава дилема? Много просто, понеже Радев летя като президент със самолета на БСП.

Самото БСП обаче също летя на крилете на социалистическата идея, което не му попречи много често да я продава и да се продава на корпоративни и лични интереси. Спомнете си кой прокара олигархичния „плосък данък“, това е достатъчно и ярко свидетелство; не забравяйте и с кои се уреди БСП в сегашната сглобка, за да осъзнаете партийното раздвояване на психиката и личността – шизофренично!

Патовата ситуация е на шахматната дъска: нито Радев може да се обърне срещу БСП – няма да е морално, нито БСП може повече да мижитурства, отричайки се от корените на социалистическата (а не социалдемократическата) идея – също не е морално.

Но „времената са такива“.

Радев – в момента, в който обяви състава на щаба си и представи предизборната си програма – ако са качествени, ще влее в редиците си порции от омерзените „чисти“ социалисти.

По подобен начин, Зарков – новата млада надежда, ще се опита да представи конкурентен състав на предизборна листа (без участници в сегашната сглобка и без едри олигарси-социалисти) и още по-лява политическа платформа, за да докаже че катарзисът е окончателен. И да опази БСП от изтичане на порции към Радев.

Няма вариант „Радев + БСП“, поне докато: първо, Радев не представи платформа с лявоцентристки характеристики; второ, докато БСП не очисти петната от „сглобката“ по публичния си образ.

Междувременно забравете всички „социологически“ предварителни машинации и манипулации!

Радев още не е представил хората си и платформата си, а изборите не са мажоритарни за президент; БСП още не е извадило на показ „новите лица“ (ако ги има) и лявата си платформа (ако умно я напише).

Но че ще има промяна, затова не е нужно да ни убеждава „социологията“!

Ще има, макар и не толкова голяма, колкото се надяват всички.

P.S. Забележка към романтиците-мечтатели: САЩ и ЕС се подчиняват на капиталистическата доктрина, която е свързана с олигархия и корупция. Няма как в една страна с посредствено управление – наклонена към ЕС и САЩ, олигархията и корупцията да бъдат ликвидирани. Но могат да бъдат с олекотена тежест!

Боян Дуранкев