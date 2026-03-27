Потрес: Картофите вече са лукс стока, килото 7 евро

Пост на Силвена Роу разпали спор за цените на храните и стандарта на живот

Картофи на цена от 7 евро за килограм, заснети на пазар в Пловдив, предизвикаха вълна от реакции в социалните мрежи, след като кадърът беше публикуван от Силвена Роу – професионален шеф-готвач. Темата бързо излезе извън рамките на единичен случай и се превърна в символ на нарастващото напрежение около цените на храните в България.

„Какво може да се каже за една страна, която е част от Европейския съюз и продава картофи за 7 евро килограма? При положение че средната пенсия е такава, каквато е. Не говорим за месо, не говорим за хайвер, не говорим за премиум продукт – говорим за картоф„, пита Роу в публикацията си

Кадърът е направен на пазара в Пловдив. В коментарите потребители изразяват, че са шокирани от цената и посочват, че в големите търговски вериги същият продукт се предлага за доста по-ниска цена – около 0,49 евро за килограм.

Други обаче дават различно обяснение. Според тях цената се дължи на произхода на стоката – внос от Нидерландия, което автоматично я позиционира в по-висок ценови сегмент. Част от коментиращите защитават тезата, че като част от европейския пазар България следва ценовите нива на вноса.

Темата обаче поставя по-дълбок въпрос – защо има толкова голяма разлика между цените на едни и същи продукти в различни канали за продажба. И още по-важно – как това се отразява на потребителите.

Подобни казуси не са изолирани. През последните месеци редица анализи отчитат ръст на цените на основни храни, като в някои случаи увеличението изпреварва ръста на доходите. Това засилва усещането за дисбаланс между пазар и стандарт на живот.

Случаят с картофите показва и друг проблем – липсата на ясна информация за произхода и ценообразуването. Потребителят често не знае дали плаща за качество, за логистика или за търговска надценка.

Постът на Роу не дава окончателен отговор. Той обаче провокира разговор, който излиза извън социалните мрежи и стига до реален въпрос – каква е цената на нормалния живот днес.