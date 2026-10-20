20.10.2026 | 14:19

Потресаващо: 14-годишният, убил майка си, пратил запис с виковете й за помощ на съученици

Съдът го остави в ареста. Наръгал я 18 пъти и опитал да се самоубие

14-годишният убиец Тихомир

Пловдивският апелативен съд остави в ареста момчето, убило по особено жестоко начин майка си в пловдивския квартал Кършияка.

В мотивите на определението си съдия Иван Ранчев посочи, че по делото има достатъчно доказателства, че момчето е нанесло 18 прободно – порезни рани по тялото на майка си в жизнено важни органи. След това е опитал да се самоубие с ловната пушка на майка си, която е била с оптичен мерник, но не успяло да я презареди, тъй като механизмът се е заключил, съобщи БНР.

Тийнейджърът е изпратил снимки на убитата си майка и запис с предсмъртните й виковете в чатове в Инстаграм на свои връстници. Споделил е, че ако е знаел, че няма да може да се самоубие, е нямало да го направи. Впоследствие е позвънил на спешния телефон 112, като е казал, че е убил майка си.

Разследващите са открили ловната пушка до тялото, а под него боеприпаси, както и още едно огнестрелно оръжие на пода в коридора. На местопроизшествието е открит и сгъваем нож с 18-сантиметрово острие, с черепи и кости по дръжката. На стената са видели пентаграм, нарисуван с кръв, а в спалнята са намерили тениска със специална символика и надпис на чужд език, изразяващ омраза.

Според съда може да се направи обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението, което е изключително по своята обществена опасност. Има опасност да се укрие и да извърши и друго престъпление, тъй като няма данни дали сестра му, която живее и учи в Пловдив, и баща му, който живее в Стара Загора, биха могли да се грижат за него.