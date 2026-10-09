09.10.2026 | 20:31

Потрес: 14-годишно момче уби майка си в Пловдив

45-годишната жена е била намушкана с нож в жилищна кооперация, а разследващите проверяват версията за семеен конфликт

Майката и синът са се нанесли в жилището преди около два месеца

Шокиращ обрат в разследването на убийството на 45-годишната жена, открита мъртва тази сутрин в жилищна кооперация на ул. „Брезовска“. Задържаният по случая е едва 14-годишният й син, съобщават няколко местни медии, позовавайки се на свои източници. Жената е починала вследствие на нараняване с нож.

По непотвърдена официално информация трагедията се е разиграла в малките часове на 9 октомври след конфликт между майката и момчето. Именно тази версия в момента се проверява от разследващите. Към 16:30 часа полицията и прокуратурата все още не бяха обявили публично самоличността и възрастта на задържания, нито точната хронология на случилото се.

Сигналът за мъртвата жена е подаден сутринта. Официално от МВР потвърдиха единствено, че 45-годишна жена е открита мъртва на адрес в район „Северен“ и че първоначалните данни сочат умишлено причинена смърт. Разследването се води под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.

През целия ден около кооперацията има засилено полицейско присъствие. На място работят криминалисти, прокурори, съдебни медици и психолози. Две момичета са били изведени от сградата с помощта на психолог, но към този момент няма официална информация каква е връзката им със семейството.

Живеещи в сградата разказват, че повечето съседи почти не се познават, тъй като кооперацията е сравнително нова и малка част от жилищата са постоянно обитавани. Достъпът до сградата е бил силно ограничен заради огледите и процесуално-следствените действия.

Предстои прокуратурата да реши какви процесуални действия ще предприеме спрямо него. Заради възрастта му случаят е изключително деликатен, а всяка следваща стъпка ще бъде съобразена със специалния режим за непълнолетни.

Най-важните въпроси засега остават без официален отговор – какво е предизвикало конфликта, кога точно е нанесено фаталното нараняване и имало ли е други хора в жилището по време на трагедията.