27.12.2025 | 16:15

Потрес: Мутри носят сакове с левове в БНБ

Столичани гледат втрещени как в чантите се надиплят пачки с евро и после се товарят в луксозни лимузини

„Валутният резерв“ на купения вот се обменя активно в… БНБ. Еврото в сакове подготвя следващите избори?, пита разследващия сайт bird.bg на страницата си във „Фейсбук“.

Докато обществото дебатира за инфлацията и икономическите ползи от еврозоната, в Монетния двор на Централната банка се провежда добре смазана „логистична операция“.

Още преди отварянето на гишетата на опашка чакат типове с криминални регистрации, които носят тежки сакове с левове. Те си имат координатори. Служителите ги познават.

За тях работят две гишета. Клиентите, дошли да обменят монети или малки суми, гледат втрещени как в саковете се надиплят пачки с евро и после се товарят в луксозни лимузини. Но и разследващите репортери видяха и проследиха този процес.