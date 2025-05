24.05.2025 | 13:54

Появи се тайна дъщеря на Фреди Меркюри

48-годишната жена е получила от баща си неговите дневници, станали основа на нова биографична книга

Фронтменът на Queen Фреди Меркюри е имал тайна дъщеря, с която е поддържал близки отношения до смъртта си през 1991 г. се твърди в новата биография на легендарния певец, съобщи британският „Гардиан“.

В книгата „Love, Freddie“ е написано, че детето е заченато случайно по време на афера на Фреди със съпругата на близък приятел през 1976 г.

Меркюри редовно е посещавал дъщеря си и ѝ е дал 17 тома подробни лични дневници, които тя е пазила в тайна.

Жената, известна само като Би – днес на 48 г., работи като медицински специалист в Европа, е споделила съдържанието им с рок биографа Лесли-Ан Джоунс за книгата.

В книгата, за която съобщава „Дейли мейл“, в ръкописно писмо от дъщерята на Меркюри, която иска да запази самоличността си в тайна, се казва: „Фреди Меркюри беше и е моят баща“.

„Имахме много близки и любящи отношения от момента, в който се родих, и през последните 15 г. от живота му. Той ме обожаваше и ми беше предан. Обстоятелствата на моето раждане може да изглеждат, според стандартите на повечето хора, необичайни и дори скандални. Това не би трябвало да ни изненадва. Това обаче никога не е намалявало ангажимента му да ме обича и да се грижи за мен. Той ме пазеше като скъпоценна вещ“, разказва дъщерята.

Приема се, че за нейното съществуване знае само най-близкото обкръжение на Меркюри.

Певецът започва да пише дневниците на 20 юни 1976 г., когато за първи път научава за бременността, два дни след като Queen пускат сингъла You’re My Best Friend от албума им A Night at the Opera от 1975 г.

Той описва детството си в Занзибар, където е роден на 5 септември 1946 г. като Фарох Булсара, в семейството на родители от парси-индийски произход, и посещаването на пансион в британски стил в Индия.

В книгата се разказва и за това как семейството е принудено да напусне Занзибар по време на революцията през 1964 г., след което се установява в Мидълсекс, северозападен Лондон.

Последният запис в тетрадката е направен на 31 юли 1991 г., когато здравето на Фреди се влошава. Певецът умира на 45-годишна възраст от бронхиална пневмония, причинена от СПИН.

В друго писмо, включено в книгата, Би обяснява причините да сподели дневниците на Меркюр след 30 години.

„След повече от три десетилетия лъжи, спекулации и изопачаване е време да оставим Фреди да говори. Тези, които са знаели за моето съществуване, са пазили най-голямата му тайна от лоялност към Фреди. Това, че избирам да се разкрия в средата на живота си е мое и единствено мое решение. В нито един момент не съм била принуждавана да го направя. Той повери на мен, единственото си дете и най-близък роднина, колекцията си от лични тетрадки – писмения запис на личните му мисли, спомени и чувства за всичко, което е преживял“, казва Би.

Джоунс изтъква, че Би се е обърнала към нея за първи път преди три години. Тя разказва: „Инстинктът ми беше да се съмнявам във всичко, но съм абсолютно сигурна, че тя не е фантазьорка. Никой не би могъл да симулира всичко това. Защо тя би работила с мен три години и половина, без да иска нищо?“