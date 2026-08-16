16.08.2026 | 11:30

„Велт“: Защо малкият морски град Бургас ще бъде домакин на „Евровизия“ 2027

Правителството в София според изданието е подкрепило избора на Бургас именно с надеждата „Евровизия“ да даде нов тласък на туризма

Догодина „Евровизия“ ще се проведе на необичайно място. Вместо в столицата София най-голямото музикално събитие в Европа ще бъде домакинствано от Бургас на Черно море, пише днес германският в. „Велт“.

В надпреварата за домакин на 71-вото издание на „Евровизия“ Бургас е спечелил срещу София. Очакваното с голям интерес решение е било отлагано два пъти.

Защо е избран Бургас?

За решението вероятно са допринесли морската атмосфера на града и традицията му да организира музикални фестивали. „Бургас е динамичен и гостоприемен град на българското Черноморие със силна музикална и културна идентичност“, казва директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн.

Близките морски курорти – Несебър, Поморие, Созопол и Слънчев бряг – превръщат района в една от най-посещаваните туристически зони на България. Бургас има около 190 000 жители. Кметът Димитър Николов определя региона като романтична част от България и заявява, че градът има необходимата инфраструктура, амбиция и желание да посрещне огромното семейство на „Евровизия“.

Как ще пътуват феновете до Бургас?

Летище Бургас е второто най-натоварено летище в България след софийското. От различни европейски градове има директни полети до Бургас, както и до Варна. Възможно е да се пътува и през Виена. Българската авиокомпания Bulgaria Air се очаква да организира допълнителни полети за голямото събитие.

Друг вариант е пътуване през Истанбул, който се намира на около 320 километра от Бургас – по-близо от София, която е на около 360 километра. Самото летище Бургас се намира сравнително близо до центъра на града.

Къде ще се проведе конкурсът?

Най-вероятното място за „Евровизия“ 2027 е Arena Burgas, открита през 2023 г. При концерти залата може да бъде разширена до капацитет от около 15 000 зрители.

Очаква се в началото на седмицата на „Евровизия“ да се проведе и традиционното събитие Turquoise Carpet – своеобразният парад на участниците. За него се обсъжда големият парк покрай морето в Бургас.

България залага на „Евровизия“ за туристически бум

Бургас вече се смята от някои туристи за скрито бижу на българското Черноморие. За разлика от някои други райони по крайбрежието градът през последните години се развива бързо като туристическа дестинация. Правителството в София според изданието е подкрепило избора на Бургас именно с надеждата „Евровизия“ да даде нов тласък на туризма.

Интересът вече се усеща. Цените на хотелите са скочили до над 1000 евро за нощувка около периода на конкурса.

Така за България „Евровизия“ представлява не само музикално събитие, но и възможност да представи българското Черноморие пред телевизионна аудитория в цяла Европа и извън нея.

Нова политика на „Евровизия“ за сигурността

Междувременно Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) въвежда ново правило: конкурсът занапред трябва да се провежда само в държави със стабилна ситуация в областта на сигурността.

Според новите правила победителят няма автоматично да получава домакинството, ако в страната има „въоръжен конфликт, чувствителна геополитическа ситуация или друга ситуация“, която сериозно застрашава сигурността или стабилността на държавата или непосредствения регион.

При необходимост EBU може да възложи независима оценка на сигурността.

Ако страната победител бъде определена като неподходяща за домакин, организацията може да избере друга обществена радио-телевизионна компания, която да поеме домакинството. Една от причините за промяната вероятно е свързана с възможността Израел да спечели конкурса.

Израел традиционно е сред силните участници и досега е печелил „Евровизия“ четири пъти. На конкурса във Виена страната завърши на второ място. Още преди конкурса във Виена възникнаха въпроси как би могло да бъде организирано състезанието, ако Израел стане победител и трябва да бъде домакин. Заради израелската военна операция в Газа пет държави – сред тях Испания и Ирландия – бойкотираха конкурса във Виена и не участваха със свои представители и/или телевизионно излъчване.

Минималната възраст вече е 18 години

EBU променя и възрастовото изискване за участниците. Минималната възраст се повишава от 16 на 18 години. Целта е непълнолетните изпълнители да бъдат предпазени от огромния психологически натиск на конкурса. Белгийката Натали Пак например е била едва на 11 години, когато през 1989 г. представя Франция. След това EBU въвежда минимална възраст от 16 години.

И вокалите трябва да са на живо

Организаторите въвеждат и ново уточнение относно изпълненията. Водещият вокал на изпълнителя или групата трябва да бъде изцяло на живо и не може да бъде подпомаган от предварително записани вокали. Според EBU това уточнение трябва да гарантира честността и целостта на всяко изпълнение и да осигури на публиката възможност да чува водещия вокал на живо при всяка песен.

Така „Евровизия“ 2027 в Бургас ще бъде не само най-голямото международно музикално събитие, провеждано в града, но и важна възможност България да рекламира Черноморието си пред милиони зрители, завършва вестникът.