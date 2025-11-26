ПП призова протестиращите: Кой не скача е дебел! (видео)

Протестът срещу приемането на бюджета блокира „Триъгълника на властта“. Освен това, протестиращите се опитаха да обърнат полицейски бус, но бяха избутани от жандармерия. След това протестиращите започнаха да замерят полицаите с пиратки и стъклени предмети.
Организатори на протеста са „Продължаваме промяната“ призоваха демонстрантите да скачат с призива: „Кой не скача е дебел“, след което от партията публикуваха видеоклип с проявата в своята официална Фейсбук страница.
Протестът ескалира, когато автобус, пълен с полицаи, паркира на бул. „Княз Александър Дондуков“. Протестиращите започнаха да лепят стикери и направиха опит да избутат автобуса от улицата или да го съборят.
Събралите се да гледат заседанието на комисията по бюджет и финанси на видео стена пред парламента се насочиха към входовете на Народното събрание, за да посрещнат депутатите след края на заседанието.
