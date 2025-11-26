26.11.2025 | 20:15

ПП призова протестиращите: Кой не скача е дебел! (видео)

Опитаха да избутат автобус с полицаи, паркиран пред входа на парламента

Протестът срещу приемането на бюджета блокира „Триъгълника на властта“. Освен това, протестиращите се опитаха да обърнат полицейски бус, но бяха избутани от жандармерия. След това протестиращите започнаха да замерят полицаите с пиратки и стъклени предмети.

По-рано събралите се граждани направиха жива верига около сградата на Народното събрание и освиркваха депутатите, докато излизаха от сградата.

Организатори на протеста са „Продължаваме промяната“ призоваха демонстрантите да скачат с призива: „Кой не скача е дебел“, след което от партията публикуваха видеоклип с проявата в своята официална Фейсбук страница.

Протестът ескалира, когато автобус, пълен с полицаи, паркира на бул. „Княз Александър Дондуков“. Протестиращите започнаха да лепят стикери и направиха опит да избутат автобуса от улицата или да го съборят.

Събралите се да гледат заседанието на комисията по бюджет и финанси на видео стена пред парламента се насочиха към входовете на Народното събрание, за да посрещнат депутатите след края на заседанието.