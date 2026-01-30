Пращат Кирил Петков на скенер – дирят дали дрога не му е направила мозъка на пихтия

Бившият премиер Кирил Петков отива на скенер на мозъка във Варна. Новината съобщи баща му Петко Петков като щрих от делото срещу него, заведено заради арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и пиарката на ГЕРБ Севделина Арнаудова.

И обясни причината Петков да пътува до морската столица за томографското изследване. По този начин търсели доказателства за употребата на наркотици от Петков. „Днес съдът изпраща Кирил във Варна. За скенер на мозъка. За да се види дали има изменения. Доказателство дали е употребявал наркотици. Вече му направиха кръвни тестове. И тестове на косата. Те доказаха, че никога не е употребявал. Изпращат го във Варна. По презумпция, че познава лекари в София“, обясни татко Петко.

Справка разкри, че действително при системна употреба на забранени субстанции може да настъпят качествени и необратими промени в структурата на мозъка на човек, които да лъснат при образна диагностика.

Ангиографски образи на мозъчни изменения вследствие дългогодишна и прекомерна употреба на метамфетамини. Кирил Петков често е обвиняван и нарочван от политическите опоненти, че употребявал „кристали“ – жаргонен израз за въпросните метамфетамини.