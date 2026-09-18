18.09.2026 | 9:51

Правителството дава по 50 евро на бедни семейства заради скъпите горива

Този път няма да се изисква получателите да притежават автомобил

Еднократен чек от 50 евро ще получат като помощ заради скъпите горива близо 550 000 български граждани от най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност.

Мярката е предназначена за хора, които в момента получават различни социални помощи – деца без родители, с помощи за отопление, семейства, които отглеждат деца с увреждания, приемни семейства, военноинвалиди, обясни социалният министър Наталия Ефремова.

За разлика от пролетното подпомагане, което бе 20 евро месечно, този път няма да се изисква получателите да притежават автомобил.

Изплащането на 50-те евро ще стане по служебен път по картите, чрез които и до момента хората получават социалните си помощи. Мярката ще струва 37 млн. евро на бюджета.

Вицепремиерът Александър Пулев обяви още няколко мерки, оценени за над 300 млн. евро.

Премахва се акцизът за пропан-бутана. Допълнителни субсидии ще получат транспортните фирми за междуградски и ученически превози, както и тежкотоварните превозвачи.