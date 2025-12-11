Правителството подаде оставка!

Правителството подава оставка, обяви премиерът Росен Желязков в парламента.

„Властта произтича от суверена, това е гласът на народа. Ние чуваме гласа на гражданите, които протестират, и трябва да бъдем на висотата на техните искания, а те са за оставка на правителството. Трябва тази гражданска енергия да бъде подкрепена и поощрена, защото пред света стоят много предизвикателства, като отстояването на демокрацията“, посочи Желязков.

Той изтъкна, че кабинетът е събрал разнородни политически сили, обединени около желанието България да продължи по европейския път на развитие. Той изреди това, което смята за постижения на правителството – влизането в еврозоната, постигането на макроикономическа стабилност, ръст в приходите на бюджета, увеличаване на покупателната способност.

„Всичко това сякаш не можа да бъде обяснено или нашите опоненти не пожелаха да го разберат. Но това не е упрек към гражданите. Този протест е за ценности“, каза той.

Според него правителството няма да може да въведе страната в еврозоната по един спокоен път. „Това гражданите сякаш го оставят на заден план. Затова те трябва да излъчат автентични заявки за това какво да бъде управлението. Това обаче гражданите трябва да го адресират към лидерите на протеста. Това не е просто хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Ивайло Мирчев, ако щете и президента Радев. Преходът трябва да бъде гарантиран и тази гаранция трябва да бъде казана сега, преди гласуването на бюджета. Ако парламентът не го приеме до края на този месец, правителството ще внесе удължителен закон“.

Станислав Балабанов от ИТН заяви пред журналисти, че управляващите трябва да се съобразят с мнението на обществото, въпреки че според него „днешните протести са организирани от хора, които хвърлиха държавата в хаос преди време“. Той назова лидерите на ПП-ДБ, които определи като „бащите на хаоса“.

Колегата му Тошко Йорданов посочи, че трите формации, които официално влизат в управлението, вече не носят отговорност. „На много от вас ще ви се плаче за нещата, които ще се случат от 1 януари. но част от обществото предпочете това. Няма проблем, но отговорността от тук нататък е на всички тези, които предизвикаха този хаос“, добави Йорданов.