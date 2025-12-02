02.12.2025 | 11:25

Правителството се отказа от бюджета в опит да се спаси

Мащабът на демонстрациите е такъв, че вече преобладават исканията за оставка на кабинета и за предсрочни избори

Министерският съвет (МС) предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване, съобщи пресцентърът на Министерския съвет (МС).

Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура.

Така управляващите ще се опитат да успокоят гражданското напрежение. Припомняме, че след протеста на 26 ноември намерението им бе да се опитат да го променят между първо и второ четене.

След снощните много по-големи протести не само в София, но и в цялата страна е решено правителството решава да се откаже напълно от финансовата рамка. За това настояваха от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Мащабът на демонстрациите обаче е такъв, че вече преобладават исканията за оставка на кабинета и за предсрочни избори.