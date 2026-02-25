25.02.2026 | 10:51

Правителството заседава без вътрешния министър – “срещу него бе задействана операция по сплашване“

Нека бъда ясен - служебното правителство няма да се огъне, връщане назад няма, заяви Андрей Гюров

„Днес заседанието на Министерския съвет ще продължи без вътрешния министър – не защото ще изчезне, не защото ще скъса минискус, а защото срещу него бе задействана операция по сплашване“, заяви днес служебният премиер Андрей Гюров.

„Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява. Появяват се сценаристи, появяват се сигнали, появяват се прокурори. Това няма да ни спре“, коментира той.

Емил Дечев, министър на МВР, стана обект на проверка от прокуратурата след сигнали от „Има такъв народ“. Двама високопоставени представители на МВР също са подали сигнал срещу служебния вътрешен министър за упражнен от него натиск, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Финансовият министър обаче е тук, от него очаквам не само удължителен закон за бюджета, а и ревизия на обществени поръчки, добави премиерът.

Гюров ще настоява още днес да се разбере дали от парите за онкоболни деца се плащат тестове по 30 евро, които в аптеките се продават по 3 евро.

„Нека бъда ясен – служебното правителство няма да се огъне, връщане назад няма“, заяви той.

Още днес кабинетът ще изпрати до президента Илияна Йотова всички материали за освобождаването на главния секретар на МВР. Още утре ще бъдат поканени новите областни управители, за да започне подготовката на парламентарните избори.