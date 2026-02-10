10.02.2026 | 11:52

Предизборни маневри на Пеевски: Шефовете на МВР в ключовите Кърджали и Ардино изведнъж се размениха

Странната рокада в района беше представена от близкия на Калин Стоянов Димитър Кангалджиев

Районните управления на МВР в Кърджали и Ардино вече са с нови началници, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кърджали. Веднага след това стана ясно обаче, че всъщност двамата шефове просто са си сменили местата без никакви обяснения в ключовите при всички избори градове

Досегашният началник на РУ-Ардино, главен инспектор Костадин Симитчиев, поема управлението на най-голямото районно управление в Кърджали. От своя страна досегашният ръководител на РУ-Кърджали, главен инспектор Никола Палахутев, пък застава начело на полицейското управление в Ардино.

Новите ръководители бяха представени пред служителите на двете управления на 5 февруари от директора на ОД на МВР-Кърджали, старши комисар Димитър Кангалджиев.

Всъщност първата изненада в района бе още, когато бившият главен секретар на МВР Димитър Кангалджиев стана новият шеф на Областната дирекция на МВР в Кърджали през август м.г. Кангалджиев е близък на депутата от партията на Делян Пеевски Калин Стоянов. Именно по времето на Стоянов Кангалджиев беше зам.главен и изпълняващ функциите на главен секретар на МВР.

Назначението му в Кърджали бе неочаквано като се има предвид, че той е бил на най-висшия професионален пост във вътрешното министерство, а тогава оглави просто една от дирекциите в страната. Очевидно обаче това място е много важно за хората на Пеевски, които имат там вече и кмет, който е един от активистите в партията.

Прави впечатление и, че вътрешният министър Даниел Митов, който иначе е от ръководството на ГЕРБ, не пипа хората на Калин Стоянов в МВР. Сега вече намира място и на негови хора, които са напуснали постове.

Иначе точно преди една година едно от първите неща, които направи тогавашният съвсем нов вътрешн министър Атанас Илков, който наследи точно Калин Стоянов, е да поиска освобождаването на Димитър Кангалджиев като главен секретар на МВР. Тогава Илков обяви, че с рокадите в МВР иска да сформира свой екип, с който да гарантира честни избори.

Илков обясни по онова време и защо иска смяна на Кангалджиев: „Това е отново свързано с екипа. Да не остава съмнение, че правим избори с част от стария екип. И това да бъде основание да се вклинява МВР в спиралата на това, че с този екип ние сме продължили някакви стари практики и МВР влияе на изборния процес”.

Освобождаването на Кангалджиев тогава бе осуетено, защото той излезе в болнични. „Имаме издадена заповед за назначаване на нов главен секретар, но тъй като настоящият зам. главен секретар сутринта не се яви на работа, защото е постъпил в болнично заведение, към настоящия момент процедурата не е изпълнена”, обясни Илков. И допълни: „Няма да влизам в хипотезата на „ако”. Много ще се радвам здравословният проблем да отмине бързо”.

На практика министерството нямаше титулярен главен секретар след освобождаването на Живко Коцев, който пък е един обвиняемите за митническата ОПГ заедно с бившата шефка на митниците. Накрая все пак се стигна до назначението на Мирослав Рашков за постоянен главен секретар, който на практика се покри дори и при най-големите скандали около МВР.