27.03.2026 | 10:20

Преминаваме към лятно часово време

Кога въртим стрелките на часовника?

Всяка пролет преместваме часовниците с един час напред и преминаваме към лятното часово време. Тази година това ще стане на 29 март, неделя, в 03:00 часа през нощта. Макар промяната да изглежда малка, тя често се отразява на организма, съня и ежедневния ритъм. За много хора това означава по-трудно събуждане, умора и понижена концентрация през първите дни. С няколко лесни стъпки обаче адаптацията към новото време може да бъде значително по-лека.

За да не се натоварва организмът при преминаването към лятно часово време, най-важното е тялото да получи възможност да свикне постепенно. Въпреки че става дума само за един час, промяната влияе пряко върху вътрешния биологичен часовник. В неделя местим стрелките с 1 час напред и в 03:00 часът става 04:00.

Има няколко лесни начина, които могат да помогнат за по-спокойно адаптиране.

Един от най-добрите подходи е плавната промяна в режима. Добре е да започнете няколко дни по-рано, като си лягате с 10-15 минути по-рано всяка вечер. Така организмът ще има време по-лесно да се нагоди към новия ритъм.

Сънят има ключово значение в този процес. Когато не е достатъчен, тялото реагира сякаш е под напрежение – раздразнителността се увеличава, концентрацията намалява, а усещането за енергия отслабва. Затова е полезно вечер да ограничите използването на електронни устройства, за да се подготвите по-добре за спокоен и качествен сън.

Храненето и напитките също оказват влияние. Кофеинът може да бъде полезен сутрин, но в по-късните часове на деня често пречи на нормалното заспиване. Същото важи и за тежката вечеря, която натоварва организма и може да наруши пълноценната почивка. По-леката храна вечер обикновено улеснява заспиването и подобрява качеството на съня.

Физическата активност също помага. Движението през деня подпомага тонуса и има добър ефект върху съня. Добре е обаче по-интензивните тренировки да не остават за късните вечерни часове, защото могат да затруднят заспиването.

Важно е също да си дадете време. В първите дни след смяната на часа е напълно нормално да се чувствате по-уморени, по-разсеяни или леко извадени от обичайния ритъм. Малките почивки през деня и по-спокойната програма могат да намалят напрежението и да направят прехода по-лек.

Преминаването към лятно часово време не е задължително да бъде свързано със стрес и дискомфорт. С малко подготовка и по-внимателен режим организмът може да се нагоди по-плавно и без излишно напрежение.