29.10.2026 | 9:46

Премирерът заповяда на тока и парното да не поскъпват

В енергетиката се задава ценова буря

Министър-председателят Румен Радев откри редовното заседание на кабинета в сряда с уверението, че повишение на цените на парното и тока за бита от 1 януари няма да има.

„Приветствам намерението на КЕВР да не променя цените на тока за бита и парното до следващия регулаторен период, който започва от 1 юли 2027 г.“, заяви Радев. И подчерта, че задачата на правителството е да обезпечи механизмите за защита на потребителите с достатъчно средства във фонд „Сигурност за електроенергийната система“.

Ден преди това в интервю пред БНТ председателят на КЕВР Пламен Младеновски увери, че регулаторът няма да вдига цените на ток и парно от 1 януари – т.е. в средата на отоплителния сезон.

Тези изявления очевидно са в отговор на предупрежденията на политици и експерти, че в енергетиката се задава ценова буря. Странното е, че темата бе повдигната от „вътрешен човек“ – Еленко Божков, активен поддръжник на „Прогресивна България“ и на кабинета „Радев“. „Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30% от 1 януари 2027 г.,“, обяви Божков, който е бивш член на КЕВР, а през 2022 г. беше заместник на енергийния министър Росен Христов в кабинета на Гълъб Донев. Предупреждението мина почти незабелязано, защото дойде в момент, когато бруталният инцидент със Соня Колтуклиева набираше скорост – за ужас на управляващите.

По принцип тарифите за ток, парно и топла вода се преразглеждат и променят в средата на годината – от 1 юли. Законът за енергетиката обаче дава право на КЕВР да одобри промени в регулираните цени предсрочно – от 1 януари, ако има драстично поскъпване на енергоизточници, на въглеродни емисии или на други разходи. В момента ситуацията е напрегната – и за природния газ, и за електроенергията на свободния пазар. На Българската електроенергийна борса във вторник сесията в сегмента „ден напред“ приключи при 254.58 евро за мегаватчас, а от юни насам средномесечната цена на тока е скочила с над 120%.

Междувременно държавният търговец „Булгаргаз“ поиска драстично увеличение на природния газ от 1 ноември – с 34%.

От КЕВР успокоиха, че няма да допуснат такова поскъпване. „Искам да успокоя гражданите, че от 1 януари, независимо от повишаващите се цени на свободните пазари, чрез използване на всички регулаторни инструменти, предоставени ни от закона, ние ще работим и възнамеряваме да не променяме нито цената на електрическата енергия, нито цената на парното“, каза Младеновски.

На днешното заседание на КЕВР за цената на природния газ през ноември, стана ясно, че ще се търсят резерви за по-слабо увеличение през ноември – например доставки на по-големи количества газ от хранилището в Чирен.

„Природният газ е суровина, която изцяло внасяме от чужбина и изцяло зависи от борсовите цени. Сами виждате какво се случва по пазарите в чужбина – на холандската борса TTF увеличението от началото на годината е 3-4 пъти. Така че за природния газ, може би, няма да може да избегнем повишение на цената, но в никакъв случай няма да допуснем това огромно повишение, което „Булгаргаз“ иска“, поясни председателят на енергийния регулатор.