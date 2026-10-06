06.10.2026 | 10:33

Препаратът, убил Йоргос Мазонакис, е същият като този, който убива през 2009 Майкъл Джексън

Медиите изваждат на бял свят подробности от първите токсилогични резултати

Нови разкрития има около разследването на смъртта на гръцкият изпълнител Йоргос Мазонакис. Медиите изваждат на бял свят подробности от първите токсилогични резултати.

Пропофол е открит в организма на Йоргос Мазонакис според първите токсикологични резултати. На неправилно прилагане на същия препарат се приписва и смъртта на Майкъл Джексън през 2009 година.

Изследванията се извършват в токсикологичната лаборатория на Солунския университет, но все още не са приключили. Лабораторията е поискала нова проба, за да бъде направен количествен анализ и да се установи какво количество от веществото е имало в организма на певеца. Именно това се очаква да бъде важно за оценката на ролята му в случая.

Експерти съобщават пред медиите, че пропофолът е силен венозен общ анестетик с кратко действие. Използва се за въвеждане и поддържане на обща анестезия, както и за седация при определени медицински процедури. Действието му започва много бързо, обикновено около 30 секунди след приложението. Лекарството може да понижи кръвното налягане и да потисне дишането, затова трябва да се прилага при медицинско наблюдение и при възможност за незабавно поддържане на жизнените функции. Сред нежеланите реакции са нарушения на сърдечния ритъм, ниско кръвно налягане и временно спиране на дишането.

Известен случай от миналото , при който след неправилно боравене с пропофол в дома си издъхва друг известен и обичан певец е този на Майкъл Джексън. Майкъл Джексън умира през 2009 г. след остро отравяне с пропофол и други успокоителни медикаменти. Лекарството му е било приложено от личния му лекар Конрад Мъри, който по-късно е осъден за непредумишлено убийство.

Относно случая в Гърция, новото токсикологично откритие е важно и за друг ключов въпрос в разследването – дали на Мазонакис е била поставена упойка или е бил подложен на седация по време на процедурата по плазмафереза в частен медицински кабинет в Колонаки.

56-годишната лекарка, която е в предварителен арест по случая, отрича да е прилагала седация. Медицинска сестра, работила в кабинета, обаче е заявила в показанията си, че е била извършена седация.

Окончателните токсикологични резултати се очакват по-късно тази седмица.