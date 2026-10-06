06.10.2026 | 17:27

Търгаши на здраве: Лекарите от „схемата“ в Пловдив със заплати по 6000-7000 евро месечно, а който е против – с 1500

Полицаи са завардили входовете на УМБАЛ "Свети Георги" да търсят 15 "пациенти фантоми"

Болница "Свети Георги"

„Търгаши на здраве!“ Така прокуратурата в Пловдив окачестви задържаните вчера ръководство и лекари от болница „Свети Георги“. След вчерашната акция на МВР и прокуратурата, днес на съвместна пресконференция, плюс МЗ бе обявено: „Отчетените клинични пътеки за този период са 24 хиляди при леглова база от 49 легла в определено отделение. Вследствие на това започнахме разпити на свидетели и установихме, че голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниките изобщо или са били там само за изследвания“, каза наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов.

Сумата на злоупотреби, за която от държавното обвинение ще настояват, е 3060 млн. евро., разкри той. Текстът, по който са обвинени, предвижда от 3 до 15 тодини затвор.

Как работи схемата

Началникът на клиниката лично е разпределял паричните средства по пътеки според броя на хоспитализациите. Те се явяват сериозна добавка към заплатите, обявиха разследващите.

В Клиниката по ревматология е имало и лекари, които са били против да се извършва подобна дейност. „… И които са били наказвани, като са им предоставяни малко легла за хоспитализиране. Така накрая на месеца такъв лекар е получавал около 1500 евро, докато останалите – в схемата – са получавали от порядъка 6000-7000 евро“, допълни Пехливанов.

Наблюдаващият прокурор назова, че който не е в „схемата“, е наказван, като получавал по 3 легла, с които да оперира месечно. И това, логично, го удря чувствително по заплатата.

Задържани с прокурорска мярка за 72 ч. са трима души. Останалите трима привлечени за обвиняеми са под гаранция. Прокуратурата за пръв път потвърди официално, че сред задържаните е деканът на Медицинския факултет и началник на Клиниката по ревматология проф. д-р Мариела Генева-Попова. Нещо повече – за нея утре ще се иска от съда постоянен арест.

На доклад сред лекарите никога не се е коментирало съществото на схемата, а само – че има много малко легла заети, а много свободни.

Правели са се невероятни давалери, за да се вземе „пътеката“: „Има случаи, при които са изписвани пациенти с много лоши показатели, а кръв се е взимала от друг – здрав пациент, за да може да се изпише този пациент и да се вземат парите по пътеката.“

Лекари са приемали свои роднини, близки, приемали са свои познати – става въпрос за хора, които въобще не са стъпвали в клиниката. „Защото даването на кръв – пътеката е 500 евро. Това, че пациентът дава кръв, струва 500 евро на НЗОК. Идва, дава кръв и си отива. Той се води хоспитализиран, но леглата са празни.“

Вчера, само в момента на влизането на МВР, разследващите са установили 15 липсващи пациенти. Днес те признаха, че това е и причината, поради която са „завардили“ входовете – да установят дали няма да се появята отнякъде.

Вредата дотук се оценява на 3,060 млн евро, които се смята, че са заплатени неправомерно от НЗОК към „Св. Георги“. По вътрешни правила от парите от Здравната каса 40% са давани на самата клиника, а останалите – разпределяни на лекарите и за консумативи.

За капак – част от фиктивно хоспитализираните след това получавали болнични и така на практика има вторично източване. Вписването на фалшиви данни в медицинското досие са дали предпоставки и за получаване после на ТЕЛК решения.

В клиниката са установени и множество лекарствени продукти – някои с изтекъл срок, други които въобще не се внасят у нас, за които прокуратурата установява какво търсят там. „Поставените задачи – на месец да имаш по 360 000 лв по пътеки, е порочен и това не следва да продължава.“