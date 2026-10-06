06.10.2026 | 21:07

България ще връща още безценни реликви на Гърция

Гръцкият министър на културата Лина Мендони обяви, че те са били откраднати от българската армия по време на Първата световна война

С правителството на България се договорихме да започнем процеса на връщане на реликвите, изнесени от Северна Гърция, каза министърът на културата на Гърция Лина Мендони в интервю за гръцката държавна телевизия ЕРТ, предава БНР.

Тя определи споразумението, което подписа на 29 септември в Атина с българския министър на културата Евтим Милошев, като историческо. По силата му Гърция предаде на България останките на цар Самуил, открити пред 60-те години на остров Св. Ахил в днешна Гърция, а България предаде 53 предмета (под 48 инвентарни номера) с църковни ценности с произход от Северна Гърция, изнесени предимно по време на Първата световна война.

Мендони заяви, че „това споразумение е важно, защото двете страни, които са приятелски помежду си и трябва да живеят заедно, успяват лека-полека да лекуват раните от миналото“.

Тя каза, че разговорите за предаването на останките на цар Самуил на България и за връщането на църковните реликви в Гърция са започнали още преди 51 години.

„Така че сега се разбрахме с правителството на България да започнем процеса на връщането на тези реликви (…) Меморандумът говори точно за първия етап, без Гърция да се отказва от всякакво друго свое право, а освен това меморандумът предвижда продължаване на тази дискусия. Текат преговори. И ние имаме своите карти, както и българите имат своите“, заяви гръцкият министър на културата.

Тя отговори и на критиките на бившия гръцки премиер Андонис Самарас, че гръцкото правителство е трябвало да настоява за връщането на всички изнесени реликви, а не само на тези, които бяха предадени на 3 октомври.

„За нас целта е да се върнат в Гърция реликвите, които са били откраднати, (…) а с предишното правителство на Самарас процесът на преговорите не стигна доникъде. Така че предпочитаме да върнем нула реликви от това да имаме 48 или 55? Какво предпочитаме? Нищо. Културната дипломация има решаваща роля в изграждането на мостове. Точно тези мостове изграждаме“, настоя Мендони.